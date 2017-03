Así será la novena edición del Estéreo Picnic

A finales de este mes regresa el Festival Estéreo Picnic al Parque 222 en Bogotá. Con este evento también vuelve la polémica y la expectativa que genera un concierto que año a año se consolida en el calendario de los bogotanos, colombianos e incluso de aficionados musicales de Ecuador, Perú y Venezuela, entre otros países.

En esta edición se plantean mejorías en el acceso, el transporte, en la recargada y más asequible ‘experiencia vip’ e incluso en la aplicación móvil que funcionará a nivel de las mejores del mundo y sin conexión.



Los asistentes y organizadores ruegan para que no llueva, por la característica de Picnic que tanto se disfruta en tiempo seco. Pero, con o sin el clima de aliado, lo que más vale es la música. Un cartel que mezcla alta gama de electrónica, rock, alternativa, nativa y casi tribal, abre el apetito.

Esta es la programación por días de los artistas que se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2017 los próximos 23, 24 y 25 de marzo:

Día 1: jueves 23 de marzo.

The Weeknd y Justice Abrirán el festival. Con 26 años, Abel Makkonen se ha reinventado después de que el mundo lo conociera como The Weeknd con su segundo álbum de estudio ‘Chapter III: The Hills‘. Y Justice volverá a Colombia con ‘Woman‘ y ‘Randy‘.

The xx hará su debut en el Picnic y estrenará canciones de lo que será su tercer álbum. Cage The Elephant por fin demostrará el porqué es una de las propuestas indie más elevadas de la última media década, Rancid será en encargado del punk.

Glass Animals con apenas dos álbumes ya es uno de los favoritos la música pop psicodélico, G-Eazy seguramente cantará ‘Me, Myself and I‘ al igual que Bob Moses, el dúo canadiense que sigue celebrando ‘Days Gone By‘.

Por su lado, AJ Dávila encabeza la cuota en español junto a las propuestas nacionales de Seis Peatones, Nanook y El Último Esquimal, Ságan, Popstitute y Julio Garcés.

Día 2: viernes 24 de marzo.

The Strokes estarán este segundo día como los salvadores del rock del Siglo XXI. También estará Flume, desde Australia. Además de Two Door Cinema Club y Caribou.

Silversun Pickups, una banda que a la par de The Strokes definió el sonido de una época, Vance Joy, una de las figuras más importantes de la escena musical en australia y Catfish and The Bottlemen, que es garantía de un gran espectáculo.

A la fiesta se suma Claptone (Live), Rawayana, Zalama Crew, Árbol de Ojos, Rat Race, Cocononó, Los Makenzy, Gordon, N. Hardem, Los Hot Pants y Ädi.

Día 3: sábado 25 de marzo.

Deadmau5 y Martin Garrix encabezan el último día. El primero se presenta con un show multisensorial y el DJ holandés vive su año dorado y recientemente lanzó ‘Seven‘.

Wiz Khalifa regresa y se espera escuchar éxitos como ‘See You Again‘ y ‘Black and Yellow‘. Sublime with Rome, el obligado. Y la fascinante Totó la Momposina, una gran representante de la cumbia colombiana hace más de medio siglo. Su visita hace parte de un homenaje a su gran legado.

También estarán Richie Hawtin de Gran Bretaña, Chancha Vía Circuito de Argentina y Mateo Kingman, de Ecuador quienes estarán acompañados de nuevos sonidos colombianos como Bazurto All Stars de Cartagena, Elkin Robinson de San Andrés, Canalón de Timbiquí del Pacífico, Julio Victoria, Cero 39, Romperayo, Ali Aka Mind y Buendía de Bogotá.