El homenaje de Juanes, Kings of Leon y Ringo Starr a The Eagles.

Los premios kennedy Center Honors, que se celebran a comienzos de diciembre en Washington (E.E.U.U), destacan las grandes carreras del entretenimiento y su aporte a la cultura de los Estados Unidos. En su edición número 39 se hizo un reconocimiento a personajes como Mavis Staples, Al Pacino y la pianista Martha Argerich. Y el homenaje más grande fue para The Eagles, al que asistieron sus integrantes Don Henley, Timothy B. Smith, Joe Walsh, y además hubo una varias referencias al fallecido líder Glenn Frey.

El homenaje dedicado a The Eagles inició con Ringo Starr, quien fue el maestro de ceremonias. Después del Beatle, los Kings of Leon tocaron Take it Easy vestidos de esmoquin.

Juanes por su parte fue quien interpretó el éxito más grande de The Eagles, Hotel California. El músico colombiano estuvo acompañado del guitarrista Steve Vai y Steuart Smith, quienes se repartieron el icónico ‘solo‘ de la canción. Vai reapareció para el solo de Life in the Fast Lane.

Tambien sonaron otras canciones de The Eagles como Peaceful Easy Feeling por Vince Gill y Heartache Tonight por Bob Seger, quien compuso la canción con los demás miembros de Eagles.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró unas palabras para la banda de rock durante la ceremonia: “Sus legados se miden no solo en términos de obras de arte, sino también de las vidas que han tocado”.