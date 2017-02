El peor momento en la historia de Los Óscar

Cuando parecía que todo iba a salir impecable, un error de Faye Dunaway y Warren Beatt opacó la premiación más importante de la industria del cine. Los actores cometieron el error de anunciar a La la land como la ganadora a Mejor Película. Pero la producciòn que se llevó el galardón fue Moonlight.

Los realizadores de La la land alcanzaron a recibir la estatuilla y a agradecer por el premio a sus familias a los actores. Hasta que en medio de los discursos se dieron cuenta de que el premio era para la película del diretor Barry Jenkins.

"Esto no es una broma... Moonlight es la ganadora a Mejor Pelìcula", decían desde el escenario, mientras todos murmuraban desconcertados.

Beatty tuvo que tomar el micrófono para explicar que recibió el sobre equivocado, lo que dio pie a toda la confusión: "Quiero decirles lo que pasó: abrí el sobre y decía ‘Emma Stone, La La Land‘, y por eso hice una larga mirada a Faye", intentó explicar Beatty.

Finalmente, todo el elenco y producción de Moonlight fue llamado al escenario para recibir sus estatuillas y dar el discurso:"Muy claramente, incluso en mis sueños, esto no podría ser verdad. ¡Pero al diablo con los sueños, esto es verdad! ", dijo el director de Moonlight, Barry Jenkins, al recibir el premio.

"No sé qué decir. Sigo pensando que esto no es verdad, pero gracias a la Academia (...) es maravilloso poder decirle a las personas negras y los morenos a los chicos y a los grandes y a todos los que nos están viendo en casa ustedes no tienen que ser marginalizados. Tomen inspiración de los jovenes maravillosos de esta película", dijo Adele Romanski, la productora de la película del año.