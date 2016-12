Juanes deslumbró con su tributo a The Eagles,

Juanes interpretó Hotel California en el famoso recinto Kennedy Center Honors como parte de un tributo a The Eagles, la reconocida banda de rock que esa noche estuvo presente como una de las homenajeadas.

El segmento de clausura del evento fue presentado Ringo Starr. Comenzó con las presentaciones de Kings of Leon, Bob Seger, y Vince Gil. Después vino la presentación de Juanes con la colaboración adicional en la guitarra de Steve Vai y Steuart Smith; quienes regresaron al escenario con el cantante antioqueño para el gran final del cierre del show con el tema Life in the Fast Lane.

La trasmisión televisiva del evento será el 27 de diciembre a las 9: 00 p. m. La podrá ver en este enlace.