"Estamos abogando por los actores que no son grandes estrellas"

Semana: Pasaron el debate en cámara pero se dilató el proceso porque se agotó el tiempo legislativo ¿qué sigue ahora?

Julián Román: Ahorita lo que vamos a hacer es volverla a presentar porque lo que nos pasó fue sobre todo la primiparada de no conocer cómo funcionan los tiempos legislativos y todo lo que está inmiscuido en Senado y Cámara. Tenemos la ventaja que la Ley del Actor pasó por todos los debates hasta el tercero por unanimidad, todas las bancadas nos apoyaron. Al principio tuvimos una conciliación muy larga, no quiero decir difícil, pero sí muy larga con Asomedios y con la gente de cine que estaba muy preocupada con algunos artículos que tenían que ver con nuestra ley, después de que fue conciliada siguió su proceso y fue interesante eso. Pasó por unanimidad. Queremos aprovechar eso en el sentido de que vamos a pasar la ley nuevamente el 20 de julio y asumimos y esperamos que siga el apoyo de todas las bancadas. Ellos mismos manifestaron que les dolía un poco que el año legislativo nos hubiera ganado, porque evidentemente es una ley que se necesita para los actores de Colombia.

Le sugerimos: Aprobada la ley Pepe Sánchez

Semana: ¿Tienen pensado conformar un Registro Nacional de Actores ¿cómo va a funcionar esto?

J.R.: No hay un censo real de cuántos actores hay en Colombia. Aquí siempre hablamos de los actores que están en Bogotá pero los talentos están en Medellín, Cartagena etc... Es muy importante que el Gobierno sí sepa cuántos somos en todo el país, y eso tiene una ventaja grandísima y es que los canales regionales o las personas que deciden ir a trabajar a otras ciudades, llámalos directores de cine o teatro que deciden hacer sus proyectos en Santa Marta, por ejemplo, con ese censo va a saber qué actores están en estas ciudades para poder trabajar con ellos. Se malinterpretó ese censo y mucha gente pensó que queríamos cerrarle las puertas a varios actores y decir que supuestamente los que están en el censo son los únicos que pueden actuar. Y no se trata de eso. Se trata de saber cuántos somos, cuántos están sin trabajo, cuántos tienes bienestar social, cuántos tienen pensiones y una cantidad de cosas que no tenemos en este momento.

Semana: ¿Qué le respondería al típico comentario que los actores ganan millones y no ahorran nada para pensión ni salud?

Adriana Romero: Hay que aclarar que si bien es cierto que es una profesión bien paga cuando uno está en la capacidad de negociar. La mayoría de los actores no tienen esa capacidad, y los que la tienen cuando hacen un proyecto grande donde pueden ganar mucho dinero pueden pasar después muchísimos meses, incluso años en donde no vuelven a trabajar. En ACA estamos abogando por esa gran cantidad de actores que no están en ese lugar, que no son las grandes estrellas, que somos la mayoría y que tenemos que trabajar día a día. Para tener una vejez digna y una pensión. Trabajamos por los que no tienen la posibilidad de negociar para mejorar nuestra posibilidad laborar en el presente y en el futuro.

Le recomendamos: "Decir que la ópera es de la élite es una pre concepción": Claudia Franco

Semana: ¿Cómo empezó a funcionar el sindicato ACA?

A.R.: Empezó a funcionar hace tres años cuando en los canales empezaron a salir telenovelas que no eran colombianas en horario triple A. El horario triple A es el horario comercialmente y económicamente más rentable, es el que va de las 8 p .m. a 10 p. m. La idea es que en este horario siempre vayan productos colombianos. Cuando algunos canales empezaron a pasar productos que no eran colombianos, sino novelas extranjeras los actores que formaron ACA se dieron cuenta que era el momento de actuar y así empezó a funcionar, cuando nos unimos ante una situación que ya rebosaba la copa y que era necesario actuar para detenerla. No solo defendemos a las personas que han podido estudiar, también a los que no la tuvieron y llevan trabajando varios años en la actuación, haciendo carrera.

Semana: Ustedes pactaron un acuerdo con RCN Y Caracol, ¿cómo fue este episodio?

J.R.: Los acuerdos fueron muy positivos, generaron una interlocución con los canales, que no existía. Antes nosotros no podíamos hablar con los productores, eramos una parte importante de la producción pero no podíamos hablar con ellos directamente de lo que necesitábamos y requeríamos para nuestro trabajo. Lo más importante es eso, que ahora sí hay un acercamiento con los canales, podemos llamar desde el sindicato a los productores, hablar sobre lo que le está pasando a los actores en grabación. Son cosas como un baño portátil hasta un transporte que no les llega a los actores. Y se volvió un ejercicio muy interesante y sobre todo muy recibido por los canales.

A.R.: Quisiera agregar que en un país donde la sindicalización es vista de una manera negativa poderse sentar en una mesa y dialogar como lo hicimos nosotros, de una manera respetuosa, como iguales, como pares, es también una forma de decirle al país que la sindicalización puede ser vista con otros ojos. Que cuando uno es capaz de reconocer que se está sentado para mejorar las condiciones de toda la industria ahí empiezan a suceder los cambios.

Semana: Verdes, el Polo, La U y el Centro Democrático les han apoyado, es interesante que los hayan unido en esta causa...

J.R.: Es muy emocionante para ser sincero. Cuando discutían la ley y la aprobaban por unanimidad lloré varias veces porque es emocionante ver que hasta Álvaro Uribe levanta la mano y dice que quiere hablar de la ley y que la quiere apoyar porque piensa que el país nos tenía una deuda desde hace muchos años. Y luego levanta la mano Robledo y dice exactamente lo mismo. Eso es un ejemplo para un país muy dividido.

A.R.: Usted siempre piense en el arte. El arte es la única cosa que puede unir a la gente, eso está absolutamente comprobado.

Puede leer: ¿Qué pasó con los viejos teatros de cine de Bogotá?

Semana: Hay personas que piensan que la ley de actores es la misma Ley Pepe Sánchez...

J.R.: Es una diferencia sencilla. También hay que hablar de la ley Fanny Mickey, ya aprobada, para que la gente lo entienda es como nuestro sayco, el derecho por reproducción pública. Un derecho que afortunadamente ganamos. La ley Pepe Sánchez tiene lo mismos fundamentos pero aplicada a directores y escritores, que también aplaudimos. Y nuestra ley es la del actor, que busca unos derechos fundamentales, relacionados con el trabajo.

A.R.: Hay que aclarar que la ley Fanny Mickey no es para los actores solamente, es para cualquier persona que salga en televisión. Entonces hay presentadores, hay extras, figurantes, etc. La ley del actor es para quien ciertas características y se puede llamar así.