“Gerlein lleva toda una vida durmiendo”

Después de que Pirry aseguró que no volvería a la televisión, surgió una nueva oportunidad para volver a la pantalla recordando sus inicios. El periodista estará en un nuevo programa llamado ‘El efecto Pirry’ en el que mostrará sus viajes por varios países.

“Elegí los lugares pensando en lo que yo quería visitar. Será un programa para personas interesadas en la aventura, en los viajes. Lo que van a encontrar es una ventana al mundo. Vamos a conocer lugares históricos, raros, maravillosos. También vamos a ver los recursos que estamos a punto de perder por el calentamiento global y la contaminación”, dijo Pirry.

Está disponible: “Si antes no había una lupa sobre Lizcano, ahora sí”: Pirry

Aunque Pirry estará alejado del periodismo de investigación eso no quiere decir que no le de sus “pullas” a la clase política. Según él se estará desahogando en su canal de Facebook Pirry Sin Censura. Y su primera crítica después de que le cerraran el programa fue en contra de los congresistas: “Hoy es un día muy especial porque las Farc dejan las armas (...) Lo que sí no contribuye a la paz es la corrupción galopante, el descaro y cinismo sin límite del Congreso, que se acaban de subir el sueldo a 30 millones de pesos, más los beneficios, contratos y empleados que les dan. ¿Cómo es posible que le paguen 30 millones a Gerlein, que lleva toda la vida durmiendo en el Senado o Jose Obdulio, que es lo mismo? Deberían patrocinar una fábrica de colchones o de almohadas. Cantidad de payasos, corruptos y demás”.

Le recomendamos: Pirry confirma que RCN le cerró el programa

Álvaro García, el director de Red +, fue quien le propuso a Pirry hacer este nuevo proyecto. Ellos ya habían trabajado juntos en RCN con ‘el mundo según Pirry’. El efecto Pirry se podrá ver en Red + noticias y plataformas de Claro.