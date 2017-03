Increíble clasificación del Barça a los cuartos de final

En uno los partidos más memorables de fútbol de la última época. El Barcelona consiguió una remontada histórica venciendo al Paris Saint Germain. En el minuto 95 del encuentro contra el Paris Saint Germain, Sergi Roberto se puso la capa de héroe y logró el 6 a 1 que le dio una milagrosa clasificación a su equipo.

En un final que ni siquiera el mejor libretista de Hollywood se hubiera imaginado, el equipo español probó que es un equipo de jerarquía y marcó tres goles en los últimos minutos para imponerse en la serie por 6 a 5 y alcanzar un cupo a los octavos de final de la Liga de Campeones por décimo año consecutivo.

phillipbupp: Sergi Roberto with the winning goal for Barcelona. Fox Sport… UEFA Champions L… https://t.co/b29Q6r9Ohq pic.twitter.com/30oUnHK4UH