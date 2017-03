Carlos Bacca calla bocas con su doblete con el Milán

Después de muchas controversias con la hinchada y Vincenzo Montella, técnico del Milán, el talento de Carlos Bacca está prevaleciendo y el jugador de Puerto Colombia vuelve a ser figura en el fútbol de Italia. El artillero colombiano logró dos anotaciones en el triunfo de la escuadra rossonera frente a Chievo Verona por 3 a 1.

El delantero de 30 años abrió el marcador en el minuto 24 del partido, tras asistencia de Deulofeu, desbordando por la zona izquierda para luego enganchar y rematar rastrero evitando que el arquero Sorrentino pudiera controlar el balón.

WATCH: Carlos Bacca scores to give #ACMilan the lead! (1-0) pic.twitter.com/zavVLMtSAc

En el minuto 47, tuvo su primera oportunidad para marcar su segundo tanto del juego pero falló un cobro desde el punto penal.

La revancha del atacante de la Selección Colombia se dio cuando transcurrían 70 minutos del juego correspondiente a la fecha 27 de la Serie A. En una jugada de tiro de esquina el Alessio Romagnolli peinó la pelota que le quedo a Bacca en la puerta del arco y solo debió empujarla para concertar el doblete.

WATCH: Carlos Bacca strikes again to restore the lead for Milan! (2-1) pic.twitter.com/cKdzZ8xpAj