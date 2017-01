“Yo le diría a Bacca que se fuera a China”: Carmelo Valencia

En 2013, Carmelo Valencia sorprendió al mundo del fútbol colombiano cuando prefirió desechar un acuerdo con Independiente Santa Fe para irse a la Super Liga China. Cuatro años después, el delantero chocoano regresa al país con las enseñanzas que le dejaron varias temporadas en el campeonato que más ha invertido en fichajes en los últimos tiempos.

Sus primeras dos temporadas las pasó con el Teijin Teda, equipo en el que marcó 23 goles en 55 partidos. Sus buenas actuaciones lo llevaron a uno de los conjuntos de la capital del gigante asiático, el Beijing Baxy. Con esta escuadra acumuló 15 tantos en 32 apariciones. Llegó a ser uno de los primeros colombianos en triunfar en esta potenciada liga asiática, teniendo en cuenta que el único jugador que ha pasado más tiempo es Giovanni Moreno, que milita en el Shanghái Greenland desde el 2012.

Desde su llegada, el fútbol del país más poblado del mundo creció de forma exponencial y ha contratado a grandes figuras del fútbol mundial por cifras exorbitantes. Los primeros en llegar no estaban en su pico, como Nicolás Anelka o Didier Drogba, pero recientemente cada vez son más los jugadores que son fichados en su apogeo como son los casos de Carlos Tévez, que se convierte en el jugador mejor pago del mundo con un salario anual de 38 millones de euros, o del brasileño Óscar que se marchó del Chelsea al Shanghai SIPG por 60 millones de euros, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia de Asia.

Este fenómeno también ha tocado a los jugadores colombianos y varios representantes del balompié nacional en la actualidad dejan huella en el lejano oriente. Los más destacados son Jackson Martínez, Giovanni Moreno, Freddy Guarín, Roger Martínez y Fredy Montero. Además se rumorea que Carlos Bacca y Adrián Ramos podrían recibir ofertas para seguir su carrera en este país.

Tal ha sido el boom del fútbol que el órgano gubernamental encargado de regular el deporte en China criticó el "irracional" gasto de los clubes de fútbol y amenazó con introducir limitaciones a estas inversiones.

Semana.com habló con Carmelo Valencia sobre su aventura en el gigante asiático. El artillero chocoano, de 32 años, aprovechó la ocasión para aconsejar a sus compatriotas que reciben ofertas desde el país del lejano oriente.

Semana.com: ¿Cómo fue su adaptación a la liga china?

Carmelo Valencia: La adaptación fue fácil teniendo en cuenta que ya había jugado en Corea y ya conocía las costumbres asiáticas, pues a pesar de que no son iguales sí son parecidas. Los primeros tres meses fueron los más complicados pero después me adapté y las cosas fueron más fáciles.

Semana.com: ¿Cómo hizo para mantenerse cuatro años en China?

C.V.: Allá hay jugadores que van desde muchos países pero muchos se regresan al poco tiempo, lo que demuestra que no es fácil. A ellos les gusta el jugador que trabaja, lo entrega todo y respeta, que son algunas de mis características. Eso fue lo que hice en cada equipo en el que estuve y por eso pude estar cuatro años en esa liga tan competitiva, algo que no hace todo el mundo.

Semana.com: ¿La Liga ha mejorado con la llegada de los jugadores de renombre en los últimos años?

C.V.: Ha mejorado mucho. Cada vez llegan más técnicos importantes y jugadores importantes. Lo que desemboca en que cada vez se ve más.

Semana.com: ¿Qué le diría a los jugadores colombianos que están recibiendo ofertas del fútbol chino?

C.V.: A Carlos Bacca le diría que se vaya a China. Yo soy primo hermano de Jackson Martínez y en su momento me preguntó qué pensaba de su situación y yo le dije que se fuera. Lastimosamente, no ha tenido la participación que yo esperaba que tuviera, pero él tiene tres años más de contrato y puede demostrar su valía. Esta es una liga importante, con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de que no es una liga cualquiera como muchos lo hacen ver.

Semana.com: ¿Cree que están inversión va a traer el resultado que ellos esperan, que es ganar el Mundial en 2050?

C.V.:Lo veo difícil (risas). El fútbol no se construye de la noche a la mañana, hay potencias que ya están establecidas y a pesar de que 2050 está lejos sigue siendo un plazo muy corto para este objetivo. Ellos van a intentarlo y van a seguir progresando.

Semana.com: ¿Las características técnicas de los jugadores chinos se han enriquecido gracias a la llegada de técnicos y jugadores extranjeros?

C.V.: Totalmente. Los jugadores cada vez son más fuertes, no son chiquitos como nosotros creemos. Son fuertes, rápidos y en lo físico son muy potentes. Si siguen el proceso van a seguir mejorando.

Semana.com: ¿La afición también ha crecido con la llegada de las grandes figuras?

C.V.: Los partidos clásicos son muy importantes y se llenan los estadios con 50.000 o 60.000 personas y se siente el furor, no de la forma cómo se ve acá, que a veces es con violencia, sino que viven el espectáculo a su manera y lo disfrutan.

Semana.com: ¿Cómo le pareció la presentación de Kashima, el campeón japonés, en el Mundial de Clubes?

C.V.: Yo creo que le dejó una enseñanza al fútbol asiático. Todo el mundo preguntaba cuándo era la final de Atlético Nacional con el Real Madrid y ahí nos equivocamos porque quedó demostrado que los equipos de allá son ordenados y jodió a Nacional, por así decirlo, y aprovechó las posibilidades para anotar.

Semana.com: ¿China es un buen destino para los futbolistas?

C.V.: A pesar de que muchos lo creen, el fútbol de China no es malo. Hay muchos jugadores de diferentes selecciones como Brasil, Argentina, de África y Europa, que están allá y son llamados a su selección. Si el fútbol fuera malo no los convocarían, vemos el caso de Roger Martínez que fue allá y fue citado a la Selección Colombia.

Semana.com: Si no es mala, ¿Por qué regresa a Colombia?

C. V.: Es por un tema personal, mi esposa está esperando una bebita, que nace en mayo. Entonces no era fácil que ella regresara allá por lo que fue un cambio más obligado. Tengo un año de contrato con La Equidad y voy a darlo todo para lograr una estrella con este equipo. Cuando terminé evaluaremos la situación para decidir si continuar o ir a una liga internacional.

Semana.com: ¿Por qué eligió La Equidad para hacer su retorno a Colombia?

C.V.: La Equidad es mi casa, había un convenio no firmado sino de palabra con el presidente del equipo, de que en el momento en el que fuera a volver al fútbol colombiano lo iba a hacer con La Equidad. Aquí me siento bien y me dan las herramientas para darlo todo y hacer que el equipo esté en el lugar que se merece.

Semana.com: ¿Cuál es el objetivo que tiene en su regreso?

C.V.: Entregarlo todo. Ser el profesional que siempre he sido y dar mi 100%. Con el equipo intentar clasificar a los ocho y pelear el título. Además, marcar muchos goles y pelear el botín de oro, que uno como delantero siempre anhela.

Semana.com: ¿Qué opinión tiene del crecimiento del fútbol colombiano desde que se fue a China?

C.V.: Siempre estuve muy cerca de nuestra liga porque me gusta mucho ver fútbol. Tenemos campeón de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, la Selección Colombia va a los mundiales. Hay jugadores en las mejores ligas del mundo y eso muestra el crecimiento.