Finales adelantadas en los cuartos de final de la Champions League

Los partidos entre Real Madrid vs. Bayern Múnich y Barcelona vs. Juventus son los duelos de lujo que podrán disfrutar los aficionados del fútbol a nivel mundial.

Este viernes se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Champions League y las balotas frías que supuestamente han favorecido al Real Madrid y al Barcelona en pasados sorteos no estuvieron presentes. Pues estos dos equipos deberán enfrentarse con dos de las escuadras que más fuertes se han mostrado a lo largo del campeonato, Bayern Múnich y Juventus, respectivamente.

Como hecho curioso, estos cuatro equipos coincidieron en las semifinales de la edición de 2014/2015 pero en esa ocasión los enfrentamientos fueron Juventus – Real Madrid y Bayern de Múnich – Barcelona.

Las otras dos confrontaciones correspondientes a esta ronda son AS Monaco vs. Borussia Dortmund y Atlético de Madrid vs. Leicester City.

Real Madrid-Bayern de Múnich: ¿la hora de James?

El Real Madrid con James Rodríguez a bordo tendrá el complicado reto de enfrentar al Bayern de Múnich, equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que también fue técnico del club merengue. Este hecho hace que está confrontación tenga un ingrediente especial para el 10 colombiano, pues cuando el italiano estaba al mando disfrutó de su mejor momento desde su llegada a Madrid.

En la temporada 2014/2015 cuando el italiano estaba a cargo del equipo James era titular inamovible pero desde su salida ha sufrido muchos altibajos y su presencia en el once inicial se ha convertido en un interrogante antes de cada partido.

La escuadra de la Capital de España ha ganado dos de las tres últimas ediciones de esta competición y parte como favorito para repetir el título logrado en 2016. Pero para conseguirlo deberá superar al equipo de Ancelotti, que conquistó la ‘Décima‘ Copa de Europa blanca en 2014 en Lisboa.

Este duelo acaba una racha de seis años seguidos en la que Real y Bayern alcanzaron a estar entre los cuatro mejores del torneo. En este periodo se midieron en dos semifinales, con victoria para el Bayern Múnich en 2011-2012 (en penales) y para el Real Madrid en 2013-2014 (1-0, 4-0).

Ninguno de los dos equipos tuvo mucha oposición en la fase previa. Los ‘Merengues’ superaron al Napoli en su dos duelos y Bayern Múnich no tuvo compasión con el Arsenal de David Ospina y lo vapuleó con un global de 10 a 2, tras sus dos encuentros.

Barcelona-Juventus: la oportunidad de Cuadrado

Cuando Juan Guillermo Cuadrado estuvo en la liga italiana con clubes como Udinese y Fiorentina uno de los clubes que más se rumoró tenía interés en hacerse con los servicios del colombiano era el Barcelona. El talentoso volante tomó un rumbo distinto y en la ‘Vecchia Signora’ ha encontrado el equipo ideal para desarrollar su carrera y convertirse en uno de los mejores jugadores de Europa.

Barcelona llega con los ánimos en alza después de haber concretado una de las remontadas más asombrosas en la historia del fútbol frente al PSG. Juventus, por su parte, cabalga en la liga de su país en la que está en camino de lograr su sexto título consecutivo y no tuvo problema para superar al Porto en los octavos de final.

Esta no será la primera vez que estos dos se encuentren en una fase definitiva de la Liga de Campeones. En la edición de 2015 se midieron en Berlín con victoria para el equipo de Lionel Messi por 3 a 1.

Otro encuentro especial que deparará este juego será el de Dani Alves, que fue un jugador clave de clave en las tres últimas ‘orejonas’ logradas por los blaugrana (2009, 2011 y 2015) y ahora milita en el equipo de Turín.

AS Mónaco busca la gloria ante el Borussia Dortmund con Falcao a bordo

El equipo francés ha sido la gran sorpresa en esta versión de la liga europea. Falcao García ha sido parte integral de la sólida campaña del conjunto dirigido por Leonardo Jardim, que dio un golpe de autoridad eliminando al Manchester City de Pep Guardiola.

El samario suma cuatro goles desde la fase de grupos y ante los alemanes tendrá una buena oportunidad de seguir escribiendo su nombre en letras doradas en los Copas Europeas, pues es el jugador con mejor promedio de gol de la historia-entre los que han disputado más de 20 partidos- con 44 goles en 48 presentaciones.

Leicester City quiere dar la sorpresa frente al Atlético de Madrid

El más reciente campeón de la liga inglesa, ahora, busca el milagro en Europa. Pese a no haber tenido un buen desempeño en el campeonato local y prescindieron del técnico que los llevó a la gloria, Claudio Ranieri. Su desempeño en el certamen de clubes ha sido sólido, siendo el único equipo de este país que se mantiene en carrera por el campeonato.

Pero para lograr la hazaña deberá superar al Atlético de Madrid de Diego Simeone. El Atleti ha llegado a dos finales europeas en los últimos tres años y ha estado a minutos de ser el vencedor, pero se ha encontrado con su rival de patio que ha mostrado jerarquía en los minutos claves y lo ha dejado sin nada.