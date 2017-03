Selección Colombia asombra al mundo del béisbol venciendo a Canadá

La Selección Colombia no para de impresionar al mundo del béisbol. El equipo dirigido por Luis Felipe Urueta alcanzó el logro más importante de su historia al vencer a Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol por 4 a 1. El conjunto nacional venía de tener una excelente actuación frente a la potencia Estados Unidos, cayendo 4 a 3.

Behind a strong performance by @Julio_Teheran, Colombia picks up its first #WBC2017 win, a 4-1 victory over Canada. pic.twitter.com/9smsHkWUoi