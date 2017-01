Colombia Sub 20 va de menos a más y el sueño mundial se acerca

El conjunto colombiano venció 1 a 0 en Chile y avanzó al hexagonal del sudamericano sub 20.

Sacando resultados en el momento más oportuno, al mejor estilo de Carlos ´Piscis ´Restrepo, la Selección Colombia Sub 20 obtuvo su cupo al hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 de Ecuador, tras vencer a Chile por 1 a 0 con un tanto de Ever Valencia.

El gol para el conjunto cafetero llegó en el minuto 4, con su mejor jugada colectiva en lo que va del campeonato. Una seguidilla de toques desde el medio campo finalizó con un remate cruzado del volante Ever Valencia que se coló por el costado izquierdo del arco protegido por Gonzalo Collao.

Valencia se ha convertido en el as bajo la manga de Carlos ‘Piscis’ Restrepo. El nacido Villavicencio ha encontrado el fondo de la red en los partidos con Ecuador y Brasil, en los que ingresó desde el banco. Actuaciones que lo llevaron a ganarse su puesto entre los once inicialistas en el definitivo duelo con los australes.

El jugador que militará en el Atlético Bucaramanga en esta temporada logró su tercer gol en el torneo quedando a solo uno del máximo artillero que es el argentino Marcelo Torres.

En lo que restó del primer tiempo, el conjunto nacional se relajó y el partido lo dominaron los chilenos. El equipo nacional, que se vistió de pies a cabeza de amarillo, le cedió el balón a su rival que poco a poco fue encerrando a la escuadra colombiana en su propio arco.

Esta tendencia se mantuvo en la segunda parte del partido en la Chile estuvo muy cerca de empatar, teniendo dos remates que terminaron impactando los palos. Colombia le apostó al contragolpe y estuvo cerca de aumentar la diferencia por esta vía. A pesar de las aproximaciones de ambos equipos el marcador final señaló un 1 a 0 a favor de los colombianos.

Con este resultado, la sub 20 de Colombia acumuló 7 puntos en la primera fase gracias a dos victorias frente a Brasil y Chile, un empate con Uruguay y la derrota ante el local, Ecuador.

El otro clasificado de esta zona es Brasil, que también terminó la primera fase con 7 putos. La otra plaza disponible la definirán Ecuador y Paraguay a segunda hora.

La hexagonal final, que entrega cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur , iniciará el próximo lunes.