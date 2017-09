Santiago Giraldo empata la serie entre Colombia y Croacia

En un emotivo y duro partido, el tenista colombiano Santiago Giraldo sufrió para derrotar al croata Franko Skugor, un resultado que iguala la serie de ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis que se disputa en Bogotá.

El encuentro que se celebró en la Plaza de Toros de Santamaría tuvo una duración de más de cuatro horas y el colombiano supo reponerse ante el revés de perder dos sets seguidos. El resultado final fue de 6-4, 4-6, 5-7, 6-4 y 6-2 a favor del tenista pereirano.



El primer set fue muy intenso ya que ninguno de los dos logró imponerse ante su rival. El duelo se detuvo por unos minutos por una leve llovizna que cayó sobre el terreno, una vez se reanudó, Giraldo se llevó el set ante un contrincante que causó mucho daño con sus saques, pero que no se pudo reponer del juego que quebró el colombiano en el inicio.

???? Santiago Giraldo defeats ???? Franko Skugor 64 46 57 64 62 to draw Colombia back level with Croatia at 1-1! #DavisCup pic.twitter.com/6pZ47ldeFh — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2017

El segundo set fue igual de intenso que el primero. Ni el colombiano ni el croata lograron quebrar el servicio contrario y el encuentro estuvo más reñido que en la manga inicial, pero en el quinto turno de saque de Giraldo, el tenista croata logró quebrar y así hacerse con el segundo set.



La manga siguiente también se definió a favor de Skugor en el tramo final cuando el colombiano cometió errores en su saque en un momento en el que perdía el set por 5-6. En ese tramo del partido, Skugor tenía una ventaja de 40-15 que no dudó en aprovechar para llevarse el set.



Pero en el cuarto set Giraldo se volvió a meter en el encuentro y aprovechó el desgaste de su rival, que no estuvo tan rápido como en los sets anteriores y comenzó a cometer errores no forzados.



El embiste del colombiano se mantuvo hasta el último set, donde selló con un contundente 6-2 una victoria que iguala la serie 1-1 y dejó la bandeja servida para que se defina el clasificado al Grupo Mundial de la Copa Davis en los tres encuentros del fin de semana.



Este sábado la dupla Juan Sebastián Cabal y Alejandro Falla se medirán en dobles a los croatas Nikola Mektic y Skugor, quien podría ser reemplazado por Marin Cilic, número cinco del mundo.



El domingo, Giraldo se enfrentará contra la estrella balcánica y González con Galovic -si se recupera de su lesión- o Skugor.