El DIM vuelve a la Libertadores frente a otro 'poderoso'

Deportivo Independiente Medellín vuelve a la elite del fútbol continental. Este miércoles, desde las 7:00 p.m., se medirá a uno de los equipos más afamados del continente, el argentino River Plate. Será el primer sorbo de Copa del ‘Poderoso‘ en la Libertadores 2017.

El DIM es la sensación de esta temporada del fútbol colombiano. Bajo el mando del argentino Luis Zubeldía suma 22 puntos de 28 posibles en la Liga Águila para liderar el campeonato con un rendimiento del 81%.

‘El Poderoso‘ saldrá a la cancha con la confianza de tener un grupo aplicado en todas sus líneas, además de contar con individualidades como el volante Juan Fernando Quintero, quien forma una gran dupla con el veterano Cristian Marrugo.

Le puede interesar: Amargo debut para Atlético Nacional en la Copa Libertadores

Quintero volvió al fútbol colombiano en esta temporada tras varios años en Europa, en los que no pudo consolidarse a pesar de su innegable talento. El volante zurdo ha aprovechado esta oportunidad de gran manera probando que sigue siendo uno de los mejores futbolistas de balompié nacional y que lo que le hacía falta para alcanzar su potencial era más continuidad y confianza.



A pesar del buen momento por el que pasa su equipo, el técnico no se confía: "Estamos hablando de un equipo que seguramente está en el podio de los mejores del continente. Tienen un técnico con un proceso largo (Marcelo Gallardo). Será un lindo juego y vamos a necesitar de nuestra mejor versión".



Por su parte, Quintero reconoció que para enfrentarse al River hay que jugar con mucho "carácter y personalidad". "Vamos a enfrentar ese duelo como todos: con nuestra identidad y nuestro fútbol. Será un partido que pedirá mucho carácter y personalidad, pero Medellín estará bien preparado", dijo el jugador que regresó al DIM luego de su paso por varios equipos europeos.



El River Plate llegó en la víspera a la capital antioqueña con la intención de sacar su casta para llevarse un buen resultado en su visita a Colombia, aunque en la liga argentina no ha contado con la mejor suerte, pues aparece en la octava casilla con 23 puntos, a once del líder Boca Juniors.

Recomendamos: La batalla campal que se desató en un estadio de Brasil

El equipo millonario viene de empatar sin goles frente al Unión de Santa Fe, tras el retorno del fútbol a Argentina luego de la crisis institucional que se ha vivido, entre otras cosas por la huelga de futbolistas, la falta de un acuerdo con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por el pago de los sueldos adeudados, así como por la intervención que ha hecho la FIFA en busca de transparencia en el fútbol de ese país.



De la mano del técnico Marcelo Gallardo, el equipo argentino ha ganado seis títulos en dos años y medio, de los cuales destacan el de la Libertadores en 2015, la Sudamericana 2014, la Recopa Suramericana 2015 y 2016, y la Suruga Bank de 2015 en Japón.



*Con información de EFE.