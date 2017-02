Millonarios se juega el año frente a Paranaense

Solo van dos semanas desde que Millonarios inició su temporada 2017 y ya llegó la hora para que enfrente, quizás, el reto más importante del año. Este miércoles, a partir de las 6:45 p.m. (Fox Sports), se enfrentará al Atlético Paranaense de Brasil con la misión de ganar por dos goles de diferencia para mantenerse con vida en la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde el 10 de abril del 2013, es decir más de 1.400 días sin tener el sorbo copero, una eternidad para los fanáticos del equipo que por 70 años fue el más ganador de Colombia.

El inicio de la temporada no ha sido el esperado por la fanaticada azul. Dos juegos disputados y dos derrotas Primero frente al equipo de Paraná y luego en su debut en el campeonato colombiano con Independiente Medellín, y de local.

El técnico Miguel Ángel Russo ha demostrado en estos dos primeros partidos que el equipo ya está adoptando la identidad que él imprime en sus equipos, seguridad en defensa y rápidos despliegues en ataque. Sin embargo los resultados han sido adversos en estas salidas. Esto dijo al respecto el entrenador Russo: "Millonarios tiene un buen equipo, hay que achicar el margen de error, no cometer muchas equivocaciones porque te cuestan caro".

A pesar de algunos chispazos de buen fútbol, las derrotas han generado bastante nerviosismo entre jugadores e hinchas. El domingo, el capitán del equipo, el portero uruguayo Nicolás Vikonis, protagonizó un lamentable episodio cuando escupió a un fanático que lo insultó por sus errores en el juego ante el DIM.

Pero que mejor oportunidad de reivindicarse ante su hinchada que en este vital partido. La importancia de este juego radica en que se juega su paso a la tercera ronda del torneo continental y en caso de avanzar a sus arcas entrarían US$ 400.000. Pero el premio gordo lo obtendría si supera la fase 3 y se clasifica a la ronda de grupos por lo que obtendría US$ 1´800.000.

Esto representaría un total de ingresos correspondientes a la Copa Libertadores de US$ 2’600.000 si se tiene en cuenta su partido de local por la segunda ronda por el que Conmebol le entrega US$ 400.000. Esta cifra es importante para cualquier equipo del continente y más para Millonarios, que no pasa su mejor momento económico teniendo en cuenta que reportó pérdidas de 4.892 millones de pesos en el año anterior.

Pero más allá de lo monetario, a los hinchas lo que les interesa es que Millonarios vuelva al lugar que ostentaba en el pasado, cuando era habitual en la Copa Libertadores: Más que dinero la afición reclama títulos,

Para salir de este aprieto, las directivas del equipo se la jugaron contratando al técnico argentino Miguel Ángel Russo, un entrenador con trayectoria e importantes logros, incluyendo al título de la Copa Libertadores 2007 en su palmarés. Esta inversión no fue módica pues el argentino es el director técnico es uno de los mejor pagos del país con un salario superior a los US$ 700.000 al año.

Pese a este esfuerzo, los dirigentes del equipo han recibido críticas de parte de la hinchada debido a que no se ha invertido de igual manera en la conformación de la plantilla y los futbolistas que llegaron para esta campaña son más una apuesta que una realidad, un caso distinto al de otros clubes importantes del país como Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali o Independiente Medellín.

Sus principales fichajes corresponden son Jacobo Kouffaty, Cristian Arango, y Alexis Zapata, jugadores jóvenes pero que no han logrado grandes triunfos y que tendrán la responsabilidad de llevar a buen puerto al club embajador en una temporada en la que su nutrida hinchada tiene muchas expectativas.

Para este duelo que se jugará en el Estadio El Campín , el estratega Russo no podrá contar con David Macalister Silva ni Juan Guillermo Domínguez, ambos descartados por lesión. Una ventaja que podrá aprovechar el equipo colombiano es la altura de Bogotá, pues históricamente los equipos brasileños no se desempeñan bien ante esta condición, algo que puede ser provechoso para los intereses del club embajador que se juega el año en su tercer partido de la temporada.