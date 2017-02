Cuatros colombianos dicen presente en los octavos de final de la Champions League

Después de más de dos meses de espera, los aficionados del fútbol vuelven a disfrutar del campeonato de clubes más importante del mundo. La Champions League retoma su acción con los octavos de final en los que habrá duelos de lujo con jugadores colombianos como protagonistas.

Cuatro son los jugadores nacionales que siguen en la disputa por la anhelada ‘Orejona’: James Rodríguez (Real Madrid), Radamel Falcao García (Mónaco), David Ospina (Arsenal) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus).

Este martes inician los duelos de los octavos de final, que se juegan en enfrentamientos directos con partidos de ida y vuelta, en los que los goles de visitante son muy importantes debido a que en caso de que la serie termine equilibrada, el equipo que haya logrado más anotaciones fuera de casa es el vencedor.

Paris Saint Germain vs. Barcelona

Ida: Martes 14 de febrero/2:45 p.m.

Vuelta: Miércoles 8 de marzo/2:45 p.m.

La primera fase de eliminación directa inicia este martes, el que se disputará uno de las llaves más interesantes de esta ronda entre Barcelona y Paris Saint Germain. El Parque de los Príncipes será el escenario para el encuentro entre goleadores uruguayos, Luis Suarez por los catalanes y Edinson Cavani por los galos.

Esta es la cuarta ocasión en la que estos dos equipos se encuentran en los últimos cinco años. La principal fortaleza del Barcelona es su ataque habiendo marcado 20 goles en sus seis partidos de la fase de grupos para un extraordinario promedio de 3,3 por partido. Lionel Messi ha sido responsable de la mitad de la producción del Barca, con 10 tantos en esta edición de la Copa de Campeones.

PSG, por su parte, es muy fuerte en casa y para encontrar cuál fue la última vez que perdió en su estadio hay que remontarse hasta el 20 de marzo de 2016, cuando fue derrotado por el Mónaco. Sin embargo, la historia está en su contra pues ha perdido siete de los nueve partidos por competencias europeas frente a los blaugrana.

Benfica vs. Borussia Dortmund

Ida: Martes 14 de febrero/2:45 p.m.

Vuelta: Miércoles 8 de marzo/2:45 p.m.

La otra confrontación que corresponde a este día es entre Benfica y Borussia Dortmund. En la fase de grupo hubo jugadores nacionales integrando la nómina de estas dos escuadras, Guillermo Celis en el equipo Portugués y Adrián Ramos en el alemán, pero ambos salieron de estos conjuntos en el mercado de pases de invierno.

El equipo alemán fue contundente en la primera fase y con sus 22 goles superó a Real Madrid en la fase de grupos. El potente ataque de Der BVB incluye a Pierre Aubameyang y Marco Reus, dos de los delanteros más cotizados del fútbol europeo. Pero viene de perder con el colero del fútbol alemán Darmstadt 98.

En cambio Benfica, ha ganado sus dos más recientes partidos de la competencia local por goleada 3 a 0 y marcha en la punta de la liga luza. Su principal figura es el griego Kostas Mitroglou que acumula 10 goles en la presente temporada.

Real Madrid vs. Nápoles

Ida: Miércoles 15 de febrero/2:45 p.m.

Vuelta: Martes 7 de marzo/2:45 p.m.

El primer turno para los colombianos será el miércoles 15 de febrero. James Rodríguez, que acaba de volver a las canchas casi un mes después tras verse marginado por una lesión, está a disposición de Zinedine Zidane para la ida de la serie con el Nápoles de Italia.

James regresó frente al pasado fin de semana en el triunfo frente al Osasuna demostrando que está totalmente recuperado de su lesión en el soleo en la pierna izquierda y una sobrecarga muscular en la derecha.

El técnico francés se mostró complacido con la vuelta del colombiano pero no aseguró su presencia en el once inicial de este encuentro. “(James) Está listo para jugar y mañana verán el once, pero no lo puedo desvelar” dijo el estratega en rueda de prensa previa a este encuentro.

El conjunto merengue es el campeón defensor y a pesar de haber quedado segundo de su grupo es el favorito para avanzar a los cuartos de final. El equipo madridista no pierde en la Champions hace 10 partidos y tiene a Karim Benzema como su mejor artillero en este torneo con cuatro goles.

Arsenal vs. Bayern Múnich

Ida: Miércoles 15 de febrero/2:45 p.m.

Vuelta: Martes 7 de marzo/2:45 p.m.

En esta misma jornada será la ocasión para que David Ospina tenga su tercera aparición como titular en este año. El arquero colombiano tiene la confianza de Arsene Wegner para salvaguardar el arco del equipo gunner en los partidos correspondientes a la Champions League y la FA Cup.

Esta oportunidad se presenta en un momento trascendental pues Petr Cech no está en su mejor nivel y el técnico francés ha puesto en duda si posición como titular en la Premier League. Por lo que una buena actuación podría ser el aliciente para que el guardameta colombiano sea el inicialista en todas las competencias.

Esta es la cuarta vez en los últimos cinco años en la que estos dos equipos se midan en el campeonato continental y la tercera en la que se ven las caras en una fase de eliminación directa, en la que el equipo bávaro siempre ha saldo avante.

Esta serie tendrá como ingrediente extra, la confrontación entre los dos mejores jugadores chilenos del momento, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Esta dupla lleva un historial de hechos que han demostrado que su relación no es la mejor y este duelo puede avivar la contienda entre estos dos cracks del país austral.

La siguiente semana será el turno para Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, que son fichas claves para el Mónaco y el Juventus en sus respectivos duelos de los octavos de final de la Copa de Campeones 2016/2017. Estas son las cuatro confrontaciones que arrancan en el siguiente septenario: Manchester City vs. Mónaco, Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid, Porto vs. Juventus y Sevilla vs. Leicester City.