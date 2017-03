Borja dedica el triunfo a “algunos periodistas”

Miguel Ángel Borja se batió como fiera ante la defensa de Ecuador, y suyo fue el pase para el primer gol del encuentro, convertido por James Rodríguez. Como todo el plantel, el delantero que milita en el Palmeiras de Brasil no ocultó la emoción por el triunfo, y por el esfuerzo realizado en la cancha del Atahualpa de Quito, y así lo manifestó cuando tuvo enfrente un micrófono. Pero también aprovechó para zafarse un clavo: “Hoy le demostramos a muchos periodistas que le quieren hacer daño a la Selección que con categoría se gana”.

La relación entre la prensa deportiva y la Selección Colombia no ha sido la mejor durante las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Tanto José Néstor Pékerman como los jugadores de la plantilla han sido blanco de fuertes críticas por parte de la prensa especializada, que ha cuestionado varias de las actuaciones de los miembros del equipo.

El técnico argentino ha sido reprochado por su elevado salario y por su casi inexistente relación con los medios que se limita a las ruedas antes y después de los partidos. Además porque en dichos eventos es renuente a brindar información que los comunicadores consideren relevantes.

Sin embargo esta semana la tensión entre la prensa y el seleccionado se incrementó. Primero fue la controversia planteada por Andrea Guerrero, presentadora y directora de Deportes de Canal RCN, quien cuestionó la convocatoria de Pablo Armero por parte de Pékerman. La periodista manifestó que un jugador involucrado en problemas de violencia de género no podía representar a la Selección.

La respuesta de Pékerman a esta crítica se limitó a decir que él no sabía a profundidad del tema. “Nosotros no tuvimos información concreta, más allá de lo que ha aparecido en los medios. En esta estadía en Brasil, él está con su familia, me contó que está muy bien", señaló el estratega argentino.

Pero el momento crítico se registró durante el entrenamiento del combinado patrio en Bogotá. Cuando James Rodríguez hizo la seña de la pistola en dirección a algunos medios que estaban en las afueras de la concentración.

Frente a este hecho el seleccionador volvió a aducir desconocimiento: “Voy a ser sincero, antes de llegar acá me entero de los de James y no vi la foto. Lo más lógico es que James pueda explicar eso".

Pese a este tenso trato, la selección colombiana salió al campo del Estadio Atahualpa a demostrar lo mejor de su juego y lo logró. El equipo nacional jugó uno de sus mejores partidos en estas eliminatorias y venció a Ecuador por 2 a 0. Triunfo que representa un paso agigantado de cara a la clasificación al Mundial de Rusia.

Al final del partido, Miguel Ángel Borja aprovechó para desahogarse con la prensa enviando un mensaje contundente en el que hace evidente la molestia que tienen con los medios colombianos que han sido muy críticos en una eliminatoria que es muy complicada y en la que cada vez que se pierde llueven los cuestionamientos pero cuando se gana todos se suben al bus de la victoria de la Selección.

No será la primera vez que los periodistas y los futbolistas entren en controversia, y probablemente las palabras de Borja sean respaldadas por muchos, y rechazadas por otros. En todo caso no dejan de ser un capítulo en esta relación.