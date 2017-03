Periodistas colombianos protestaron retirándose de la rueda de prensa de River

“Buenas noches, por el irrespeto, desprecio y discriminación injustificada que ha tenido el señor Matías Ghirlanda (jefe de prensa de River Plate) con todos los medios locales, nosotros sentamos nuestra voz de protesta y procedemos a retirarnos de esta sala de prensa”, fueron las palabras de un periodista colombiano al comenzar la rueda de prensa posterior al partido entre Independiente Medellín y River Plate.

MOMENTO DE TENSIÓN#CentralFOX | Los periodistas colombianos abandonaron la conferencia de prensa de River por un supuesto destrato pic.twitter.com/5QtBfBRplQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 16, 2017

Marcelo "el muñeco" Gallardo, técnico del conjunto millonario, se vio muy sorprendido por la actitud de los integrantes de los medios colombianos que se retiraron de la sala de prensa de forma masiva, quedando solo los periodistas argentinos y los corresponsales de Colombia. De acuerdo a uno de los asistentes al acto se retiraron cerca de 20 periodistas y solo quedaron 10 para hacer sus preguntas al “muñeco”.

Los reporteros nacionales justificaron su acto aduciendo que Matías Ghirlanda, jefe de prensa de River Plate, no había sido equitativo en el trato con los medios de ambos países pues a los colombianos no se les permitió el ingreso a la rueda de prensa con el jugador Augusto Batalla el día anterior al partido. Los únicos autorizados para asistir fueron los medios argentinos y sus corresponsales.

El jefe de prensa del equipo de la banda cruzada manifestó a Semana.com que: “Ese día (martes) estaba pautado de antemano la atención a la prensa argentina, ya que el día anterior había sido para los colombianos”.

El lunes, día en el que el club millonario llegó a Medellín, Jonathan Maidana habló para para la prensa de Colombia en una rueda de prensa, que contó con la asistencia masiva de periodistas nacionales.

Aún así, los locales manifestaron haber sido víctimas de maltratos por parte de los integrantes de prensa del equipo argentino.

Así dejaron a #Gallardo DT d @CARPoficial la prensa Antioqueña en recriminación a discriminación d la prensa de #COL por la prensa de #River pic.twitter.com/QZOGPdI7sh — Juan Mauricio Zapata (@juanma143) March 16, 2017

Forma grosera @CARPoficial de tratar a los medios. Muy bien atendió @DIM_Oficial a la prensa argentina. CAR sólo habla con prensa argentina. — Julián Céspedes™ (@JulianMCespedes) March 14, 2017

Esta no es la primera vez que los equipos de este país tienen problemas con la prensa, prueba de ello es el veto que hizo la Selección Argentina después de la victoria sobre Colombia en la pasada fecha de eliminatorias. A raiz de que en aquella oportunidad, el periodista argentino Gabriel Anello había dicho que Ezequiel Lavezzi consumía marihuana en la concentración.

“Decidimos no hablar más con la prensa. La acusación que le hicieron a Ezequiel Lavezzi fue grave. Lamentamos mucho que tenga que ser así. Sabemos que hay muchos de ustedes que no están en ese juego de faltarles al respeto a los jugadores. Cualquiera puede opinar, pero hacer esta acusación es meterse con la vida personal. Me van a seguir cayendo y me van a seguir matando, pero no vamos a caer en su juego, así que queda dicho”, dijo Messi antes de la rueda de prensa del técnico Edgardo Bauza.