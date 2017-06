Diez datos de la liga de fútbol femenina, en su recta final

La primera liga de fútbol femenino de Colombia se acerca a su final. Este fin de semana Atlético Huila y Cortuluá, Atlético Bucaramanga y Santa Fe, se disputarán el privilegio de clasificar a la gran final. Las 100 mujeres que integran el plantel de estos cuatro equipos sueñan con algo más que la consagración. Las 25 que puedan levantar el trofeo serán las primeras campeonas de fútbol en la historia del país.

Fueron 18 los equipos que participaron en el campeonato, que empezó el 19 de febrero en Bogotá, con el partido entre Santa Fe y La Equidad. En la fase regular fueron divididos en 3 grupos, cada uno de 6 clubes. Casi 4 meses después del pitazo inicial, solo 4 quedan en disputa. Uno solo levantará la Copa.

69 años pasaron desde el primer campeonato de fútbol profesional, en 1948, para que las mujeres tuvieran su propio campeonato profesional. Unión Magdalena, Santa Fe, América, Real Cartagena, Deportes Quindío, Patriotas, Real Santander, Orsomarso, Cúcuta, Atlético Huila, Deportivo Pasto, Popayán, Cortuluá, Fortaleza, Envigado, Equidad, Pereira y Bucaramanga, fueron los participantes.

5 de los equipos grandes del fútbol colombiano no conformaron equipo femenino, Millonarios, Nacional, Medellín, Junior y Deportivo Cali. En total fueron once los equipos de primera división que no participaron en la Liga Femenina. La lista de ausentes la completaron Deportes Tolima, Rionegro Águilas, Once Caldas, Alianza Petrolera, Jaguares, y Boyacá Chicó.

Tres serán los premios para el equipo y las jugadoras campeonas. El cupo para disputar la próxima Copa Libertadores Femenina, en el segundo semestre del 2017; una serie de ida y vuelta con el club campeón de la liga femenina de España; y una beca para cada una de las futbolistas para estudiar en la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá.

A propósito de la final, estos son diez datos de un campeonato que quedará en la historia. La primera liga de fútbol profesional para mujeres.

1. En total, 423 jugadoras fueron inscritas.

2. La jugadora más joven tiene ¡13 años! Se llama Celyn Maraya Torres, pertenece a la plantilla del Deportivo Pereira y nació el 20 de octubre del 2003.

3. La más veterana es Mónica Gisela Rueda, con 34 años. Nació el 5 de octubre de 1982 y pertenece a Fortaleza.

4. Hay 52 jugadoras que nacieron en el exterior.

5. El equipo con más extranjeras es Atlético Huila, con ocho jugadoras: cuatro de Venezuela, dos de Argentina, una de Estados Unidos y una de Costa Rica. Ocho es, precisamente, el número máximo de jugadoras profesionales extranjeras permitidas por equipo para esta liga.

6. Solo hay tres equipos que cuentan con plantilla íntegramente colombiana: Deportes Quindío, Fortaleza y Real Santander.

7. Venezuela es el país con mayor número de futbolistas en la Liga colombiana, 29 jugadoras.

8. El equipo con menos jugadoras inscritas es Deportes Quindío, con 20.

9. El Unión Magdalena es el equipo con más mujeres en el cuerpo técnico. Son cuatro: una Asistente Técnica, una Kinesióloga y dos Delegadas.

10. El único equipo que tiene extranjeros en el cuerpo técnico es el Deportivo Pereira y ¡los dos son directores técnicos! Uno es argentino (Valerio Sormani) y el otro español (David Cabildo).