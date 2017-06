El emotivo abrazo entre Buffon y el Tino Asprilla

Cuando este viernes el equipo italiano reconocía el campo del Millenium Stadium de Cardiff, de cara a una nueva final de la Liga de Campeones, una visita inesperada hizo que el arquero juventino, Gianluigi Buffon, detuviera por un momento las sesiones de entrenamiento.

Uno de sus viejos compañeros estaba en el estadio. Se trataba del ‘Tino‘ Asprilla, con quien Buffon compartió épocas gloriosas en el Parma. Ante la visita, la leyenda del equipo italiano paró sus rutinas y aprovechó para saludar a su viejo amigo:

Llevamos el fútbol y el @1913parmacalcio en nuestro ADN.

Very happy to see my old friend from my Parma days @gianluigibuffon pic.twitter.com/6hFjyx2xSg

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 2 de junio de 2017

Con un fuerte y emotivo abrazo, el arquero campeón del mundo con Italia en el 2006, saludó a su antiguo compañero. Durante aproximadamente dos minutos, Buffon y “El Tino” conversaron amigablemente y en las imágenes quedó la sensación de que ambos disfrutaron el reencuentro. Sobre todo el guardameta de la Juventus.

La historia de la amistad entre Buffon y Asprilla comenzó hace 19 años, cuando ambos compartieron vestuario. Para ese entonces, Asprilla era una leyenda viviente del equipo parmesino mientras que Buffon empezaba a hacerse un nombre en el mundo del fútbol.

Y aunque han pasado casi 20 años desde que dejaron de ser compañeros, la amistad que construyeron durante esos años se mantiene intacta. “El Tino” en numerosas ocasiones ha afirmado que uno de los grandes amigos que el fútbol le dejó fue ‘Gigi’, a quien por medio de un trino le deseó la mejor de las suertes de cara a su tercera final de Liga de Campeones.