Colombia, a fortalecerse en Barranquilla ante una debilitada Bolivia

La selección colombiana de fútbol, que en las últimas tres jornadas de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 sólo ha logrado dos puntos de nueve posibles, intentará recuperarse este jueves cuando se enfrente en Barranquilla a un disminuido equipo boliviano.



El conjunto dirigido por el técnico argentino José Pékerman, que no logró victorias actuando de local frente a Uruguay (2-2) y Chile (0-0), y además viene de perder por 3-0 ante Argentina, espera frente a Bolivia sumar tres puntos que le permitan seguir soñando con la clasificación para el Mundial.



Colombia no contará en esta oportunidad con el goleador Falcao García, quien a pesar del buen nivel que está mostrando en el Mónaco de Francia, no fue convocado debido a una lesión.



Otros delanteros como Carlos Bacca (Milán), Luis Fernando Muriel (Sampdoria), Duván Zapata (Udinense) y Miguel Borja (Palmeiras) están mostrando altos niveles de desempeño en sus cuadros y esperan suplir con lujo de detalles al atacante estrella del Mónaco.



Igualmente Colombia tendrá en la línea titular a los volantes James Rodríguez (Real Madrid) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), considerados por el técnico Pekerman, como elementos fundamentales para el funcionamiento del equipo.



El entrenador argentino ha expresado su preocupación por la gran cantidad de jugadores que tienen tarjeta amarilla y que no podrían jugar contra Ecuador el siguiente, si llegan a ser amonestados mañana. Son ellos; Muriel, James, Santiago Arias, Cuadrado, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Farid Díaz y Stefan Medina.



Así las cosas, Pekerman no utilizaría a algunos de ellos para preservarlos para el enfrentamiento en Quito.



Por su parte, Bolivia llegará hasta hoy a Barranquilla con un equipo compuesto en su mayoría por juveniles, pues el técnico Diego Soria decidió dejar en la Paz a los de más experiencia para que enfrenten el martes a Argentina.



En los cinco partidos que Bolivia ha jugado de visitante ante Colombia por eliminatorias mundialistas, nunca ha podido ganar.



Colombia ocupa el sexto lugar en la tabla posiciones con 18 puntos, mientras que Bolivia es penúltimo con siete unidades, y luego de que la FIFA le quitara cuatro puntos que había ganado ante Chile y Perú, por la alineación indebida del jugador Nelson Cabrera.