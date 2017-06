FINAL || Real Madrid gana la duodécima Champions en su historia

3:40 p.m.: REAL MADRID CAMPEÓN

3:37 p.m.: Marco Asensio marca el cuarto gol para el Madrid.

3:25 p.m. Juan Guillermo Cuadrado sale del partido por doble amarilla.

3:22 p.m.: Entra Gareth Bale por Karim Benzema. 15 minutos para el final.

3:15 p.m.: Entra Juan guillermo Cuadrado por Andrea Barzagli. El primer jugador clombiano en disputar un partido de Champions League.

3:09 p.m.: ¡GOOOOL de Cristiano Ronaldo! El segundo en la cuenta personal para el portugués. La 12 para el club merengue está cada vez más cerca.

3:06 p.m.: ¡GOOOOL de Casemiro! Real Madrid vuelve a ponerse arriba en el marcador con un derechazo del brasileño que se desvió en Khedira.

2:50 p.m.: Arranca el segundo tiempo. Juan Guillermo Cuadrado ya calienta.

2:35 p.m.: Finaliza el primer tiempo con un empate 1 a 1. Emotivo encuentro en los 45 minutos iniciales.

2:16 p.m.: ¡GOOOOL de Mario Mandzukic! Una obra de arte del croata para empatar el partido en el minuto 26.

2:09 p.m.: ¡GOOOOL de Cristiano Ronaldo! El portugués abre el marcador después de una soberbia pared con Dani Carvajal.

El portugués se convirtió en el primer jugador en anotar en tres finales de la Liga de Campeones desde la introducción del nuevo formato en 1992/93 .

1:53 p.m.: La primera aproximación clara del partido la hizo Mario Mandzukic. Keylor Navas salvó.

1:45 p.m.: Inicia el partido. Juventus con su tradicional ‘bianconeri‘ y Real Madrid de morado.

1:37 p.m.: Los artistas encargados del espectáculo antes del partidad.

1:20 p.m.: Esta será la presentación 100 de Dani Alves. En la Champions League, el jugador brasileño pude lograr su cuarto título en la competencia.

In questa #UCLFinal, @DaniAlvesD2 ???? raggiunge 100 presenze in carriera in @ChampionsLeague ?????? #ItsTime pic.twitter.com/gvBJhHClTS