FINAL || Nairo se defendió bien en la etapa 1 pero perdió su principal escudero

11:48 a.m.: Geraint Thomas gana la etapa y vestirá la camiseta amarilla.

11:48 a.m.: Chris Froome termina con 16‘16". Nairo perdió 36 segundos con el británico que fue sexto en la etapa.

11:47 a.m.: Nairo termina con 16‘52", excelente tiempo para el colombiano que se defendió muy bien en este terreno que no es su especialidad.

11:42 a.m.: Nairo pierde 17 segundos con Froome en el punto intermedio.

11:40 a.m.: Buen primer parcial para Nairo.

11:33 a.m.: El especialista Tony Martin hace una marca de 16‘12" y no le alcanza para superar a Thomas. El británico cada vez más cerca del triunfo y el Maillot Jeune.

11:33 a.m.: Con Cristopher Froome en marcha, todos los corredores ya están en carretera.

11:31 a.m.: Nairo sale e inicia su ejercicio. #FuerzaNairo

11:26 a.m.: Duro golpe para Nairo que pierde su mano derecha en el Tour.

11:24 a.m.: El Chavito llegó con tiempo de 17´17".

11:23 a.m.: Llegó Richie Porte con 16‘51‘‘. La lluvia ha afectado a los últimos en salir.

11:18 a.m.: Aljeandro Valverde se retira de la carrera depuésde una fuerte caída.

11:10 a.m.: Ya partió Richie Porte, favorito para la jornada y la carrera.

11:10 a.m.: Rigoberto Urán termina su etapa con tiempo de 17‘07".

11:08 a.m.: Parte Alejandro Valverde, el escudero de Nairo Quintana.

11:03 a.m.: Gerraint Thomas (SKY) hace el mejor parcial con 16‘04".

11:03 a.m.: Romain Bardet llega con un tiempo de 16‘55.

10:52 a.m.: Le llegó el turno a Rigoberto Urán que ya sabe lo que es ganar contrarrelojs en grandes vueltas.

10:50 a.m.: Sergio Luis Henao termino con 17‘20" a 01‘09‘‘ de su compañero Kiryienka.

10:47 a.m.: Sale Romain Bardet, segundo en la pasada edición del Tour.

10:40 a.m.: El campeón nacional de la contrarreloj, Jarlinson Panano terminó con un tiempo de in 16‘52" perdiendo 41" con Kiryienka.

10:30 a.m.: Jarlinson Pantano (Trek) es el tercer colombiano en partir.

10:25 a.m.: En una curiosa imagen Chris Froome acompaño el recorrido de su compañero Kwiatkowski.

10:21 a.m.: La barra colombiana apoyando a Nairo en Düsseldorf.

10:12 a.m.: Darwin Atapuma completa su recorrido con 18‘30". El peor tiempo hasta ahora.

9:58 a.m.: El bielorruso Vasil Kiryenka mejora el primer tiempo con 16‘11".

9:56 a.m.: Parte Darwin Atapuma, el segundo colombiano que inicia su ejercicio de contrarreloj.

9:52 a.m.: El agua y el viento marcan diferencia en la jornada de hoy.

