FINAL|| Tejay Van Garderen gana la etapa 18. Nairo entró junto con Dumoulin

10:14 a.m.: Así fue cóno Van Garderen logró el triunfo.

10:08 a.m.: Las etapas del viernes y sábado son propicias para que Nairo vuelva a atacar.

9:58 a.m.: Nairo llega junto con Nibali y Dumoulin.

9:58 a.m.: Tejay Van Garderen gana la etapa. Landa segundo.

9:55 a.m.: Landa y Van Garderen definirán el ganador de la etapa.

9:55 a.m.: Conversaciones entre Nairo y Dumoulin. 1,4 km a meta.

9:51 a.m.: Pinot y Pozzovivo se separan de los favoritos. Nairo sigue con Dumoulin y Nibali.

9:50 a.m.: Dumoulin y Nairo se contraatacan.

9:49 a.m.: Ahora ataca Nibali. Dumoulin lo sigue.

9:48 a.m.: El grupo alcanza a Nairo. FDJ jugó contra los intereses del colombiano.

9:45 a.m.: Sale Nairo en solitario.

9:42 a.m.: El FDJ comanda el grupo del líder. Ayuda de forma circunstancial a Dumoulin.

9:41 a.m.: ¡Ataca Nairo y enlaza con Winner Anacona!

9:38 a.m.: Después de todo el gasto energético del día. el que se quede en la escalada final puede sufrir graves pérdidas.

9:35 a.m.: El costarricense Amador hace su último jalón para preparar el ataque de Nairo.

9:31 a.m.: Mikel Landa y Tejay Van Garderen son punteros de la jornada 10 kilómetros de la llegada.

9:25 a.m.: Arranca la escalada a Pontives.

Last effort of the day: Pontives #giro100 pic.twitter.com/kfTKwC7PwJ

9:21 a.m.: Valverde también confirmó que Nairo es el líder para el Tour: "Supeditado a Nairo. Es el jefe de filas y yo me debo a él".

9:20 a.m.: Movistar sigue imponiendo el ritmo del grupo líder. 20 Kms. a la llegada.

9:13 a.m.: 6 ciclistas siguen en punta con 45 segundos de difrencia frente al grupo del líder.

9:13 a.m.: Ruben Plaza regresó y vuelve a poner un fuerte ritmo en el grupo del líder. 26 Kms. a meta.

9:11 a.m.: Mikel Landa es el más agresivo entre los escapados y trata de separarse de sus compañeros de fuga.

9:08 a.m.: Andrey Amador comanda el grupo de favoritos. Nairo es el único con dos gregarios.

9:04 a.m.: Alejandro Valverde dijo en la transmisión de Eurosport: "A Nairo se le ve bien, pero los rivales están a un gran nivel".

9:02 a.m.: Empieza el cuarto puerto de montaña del día.

Next climb, Passo di Pinei.

Gap for the break 27‘‘.

31 km to go.#giro100 pic.twitter.com/ONZAUTkoZh