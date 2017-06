EN VIVO || Nairo terminó segundo del Giro de Italia

¡¡¡¡¡GRACIAS NAIRO!!!!

10:30 a.m.: NAIRO TERMINA CON 34‘47. ¡CAMPEÓN TOM DUMOULIN!

10:27 a.m.: Vincenzo Nibali finaliza con un tiempo de 34‘17".

10:23 a.m.: Finaliza Pinot con 34‘50".

10:20 a.m.: Dumoulin finaliza su recorrido con un tiempo de 33‘23". Nairo necesita hacer mínimo 34‘15" para mantener la camiseta rosa.

10:14 a.m.: Nairo pasa con 21‘09" en el segundo referencial.

10:12 a.m.: Nibali en el segundo referencial 20‘46".

10:11 a.m.: Thibaut Pinot hace 21‘02" en el intermedio 2. 53 segundos de desventaja con Dumoulin.

10:10 a.m.: KM 8.8 : Pozzovivo 10:40 - Zakarin 10:18 - Dumoulin 10:01 - Pinot 10:27 - Nibali 10:18 - Quintana 10:32

10:08 a.m.: 20‘09" es el tiempo de Dumoulin en el segundo referencial.

10:06 a.m.: Nairo en el intermedio 1 con 10‘ 32". Pierde 31 segundos con Dumoulin.

10:03 a.m.: Nibali pasó con 10‘18" en el primer punto intermedio.

9:59 a.m.: Pinot hace un tiempo de 10‘27 en el primer referencial. Pierde 26 segundos con Dumoulin.

9:56 a.m.: Dumoulin hace 10´01" en el primer referencial.

9:56 a.m.: ¡Parte Nairo Quintana!

9:55 a.m.: ¡¡¡VAMOS NAIRO!!!

9:53 a.m.: Parte Vincenzo Nibali, segundo en la general a 39 segundos de Nairo.

9:50 a.m.: Sale Thibaut Pinot, campeón Nacional de Francia y tercero en la general a 43 segundos.

9:47 a.m.: Tom Dumoulin parte con la camiseta de campeón nacional de Holanda. El holandés está a 53 segundos de Nairo.

9:44 a.m.: Sale Ilnur Zakarin. Quinto en la general a 1‘19".

9:42 a.m.: Andrey Amador hizo el octavo tiempo en la meta.

9:41 a.m.: Esperamos que Nairo pueda levantar el trofeo Senza Fine.

9:30 a.m.: Con la salida de Davide Formolo inicia la partido del top 10 del Giro.

9:10 a.m.: Winner Anacona ya salió para su recorrido. estuvo a punto de retirarse pero aguantó y completa un Giro en el que cumplió un excelente papel como gregario de Nairo Quintana.

8:30 a.m.: Mucho apoyo de los colombianos en Monza.

8:24 a.m.: Esta será la bicicleta con la que Nairo Quintana defenderá la ‘maglia rosa‘.

8:08 a.m.: Eusebio Unzue, director del Movistar, dijo a ESPN:"es muy díficil que Nairo mantenga la camiseta pero noimposible".

8:03 a.m.: Jos Van Endem tiene el mejor tiempo parcial con 33‘08".

7:53 a.m.: Gaviria termina con tiempo de 36‘11" y ya es dueño de la magia ciclamino. Un gran logro para el colombiano.

History maker! @FndoGaviria wins the famed maglia ciclamino after taking four stage victories in his maiden Grand Tour! #WayToRide #Giro100 pic.twitter.com/2Yobf1nO8k