FINAL || Nairo Quintana sumó 15 segundos a Tom Dumoulin en la etapa 20

10:15 a.m.: Así quedó la clasificación general.

La general queda así. Todo por decidir en la contrarreloj de mañana. #Giro100 pic.twitter.com/Xe0xmcQNtw — Alpe d‘Huez B&T (@Alpe__dHuez) 27 de mayo de 2017

10:05 a.m.: Gana Tibhaut Pinot. Nairo entró con el líder y le sumó 15 segundos a Tom Dumoulin.

La victoria de Thibaut Pinot, que hizo buena su condición de favorito en la llegada. #Giro100 pic.twitter.com/zN4vG6K9L3 — Alpe d‘Huez B&T (@Alpe__dHuez) 27 de mayo de 2017

10:03 a.m.: Excelento relevo en el grupo Quintana y la diferencia sube a 21 segundos. 1 km a la llegada.

9:57 a.m.: 10 segundos de diferencia entre Nairo y Dumoulin. Una contrarreloj por equipos en los 5 kilómetros finales.

9:57 a.m.: Dumoulin comanda su grupo con sus dotes de rutero.

9:55 a.m.: Nairo organiza al quinteto de punta. La diferencia con el grupo es de 15 segundos con Dumoulin.

9:50 a.m.: El grupo de Nairo atrapa a Zakarin y Pozzovivo.

9:44 a.m.: Descenso a toda velocidad. Nibali es uno de los mejores en el mundo y Nairo va a su rueda.

9:44 a.m.: Pozzovivo y Zakarin coronan el puerto de Foza. 13 segundos después llegan Pinot, Nibali y Nairo. Dumoulin pierde 21 segundos con Nairo.

9:43 a.m.: Jungels trabaja a favor de DUmoulin. El trio QUintana, Nibali y Pinot hace relevos en conjunto.

9:41 a.m.: Pozzovivo y Zakarin siguen adelante. Le llevan 20 segundo al grupo Nairo y 29 al grupo Dumoulin.

9:41 a.m.: Pinot hace su ataque. Nairo y Nibali lo siguen. Todos intentan dejar atras a Dumoulin.

9:40 a.m.: Se reagrupan nuevamente. Dumoulin resiste.

9:39 a.m.: Nairo vuelve a atacar y Dumoulin flaquea.

9:35 a.m.: Nairo sube el ritmo cuando Dumoulin se acercaba.

9:35 a.m.: Las diferencias de carrera:

Teuns caught.

Zakarin, Pozzovivo > 15‘‘ Nibali, Quintana > 26‘‘ Pinot/Dumoulin Group — Giro d‘Italia (@giroditalia) 27 de mayo de 2017

9:33 a.m.: Pozzovivo y Zakarin asumen ela punta de carrera. Nairo y Nabili se relvan para hacer el daño a Dumoulin.

9:32 a.m.: Dumoulin trata de perseguir.

9:30 a.m.: Sale Nairo y Nabili lo sigue. Dumoulin se queda.

9:26 a.m.: Se había separado un grupo de cinco pero frenan y se vuelven a juntar.

9:23 a.m.: Sale Vincenzo Nibali. Amador conecta a a Nairo. Dumoulin sufre.

9:20 a.m.: Se empiezan a rezagar los corredores en el pelotón.

9:16 a.m.: Movistar comanda al grupo con Víctor de la parte y Andrey Amador.

9:12 a.m.: Empieza el ascenso a Foza.

9:06 a.m.: El compañerismo en el ciclismo. Nibali recibe avituallamiento del Movistar porque va sin coequiperos.

9:05 a.m.: Acaba la bajada y hay un plano antes de llegar a la escalada a Foza.

8:46 a.m.: Todos buscan provisiones durante el descenso y se preparan para el ascenso final del Giro 100.

8:26 a.m.: Devenyns paso primeropor el Monte Grappa. 25 corredores están en el grupo de Nairo. Viene el vertiginoso descenso.

8:24 a.m.: Las últimas rampas del Monte Grappa.

8:22 a.m.: Entre los que se reagruparon está Sebastián Henao.

8:17 a.m.: Un grupo que estaba rezagado se recupera. Amador vuelve para apoyar a Nairo.

8:13 a.m.: Robert Kiserlowski ha hecho un notable trabajo al frente del pelotón de Nairo.

8:11 a.m.: Un corredor del Katusha hace el puente y se mantiene el fuerte ritmo.

8:09 a.m.: Solo 8 en el grupo de favoritos. Dumoulin sufre.

8:07 a.m.: Nairo sin gregarios por el jalón del Katusha.

8:04 a.m.: Dumoulin vuelve a perder sus gregarios.

8:02 a.m.: No más de 30 ciclistas resisten el ritmo de la subida al Monte Grappa.

7:58 a.m.: Vuelve el Katusha a la carga. Zakarin debe sentirse fuerte.

7:54 a.m.: Ahora Movistar en punta y baja un poco el ritmo de carrera.

7:50 a.m.: Los gregarios de Ilnur Zakarin han hecho un gran trabajo de selección y han reducido la diferencia con los escapados en más de 3 minutos desde que empezó la escalada.

7:48 a.m.: Ni Pierre Roland resiste el fuerte ritmo del Katusha.

7:46 a.m.: Nairo todavía tiene a Andrey Amador y José Herrada para colaborarle en el grupo.

7:44 a.m.: Winner Anacona se queda del pelotón. El colombiano paga el arduo trabajo de las jornadas anteriores.

7:38 a.m.: Katusha asume el comando del grupo principal. Nibali ya quedó sin gregarios.

7:28 a.m.: Nairo no solo tendrá que defenderse y si tiene piernas va a atacar para aumentar la diferencia con sus rivales de cara a la contrarreloj.

7:15 a.m.: Se acerca el Monte Grappa. Nairo tiene buenos recuerdos pues ganó una cronoescalada en esta cima en el 2014.

6:59 a.m.: La fuga se mantiene a 6 minutos. 107 kilómetros para la llegada.

#Giro100 Raramente un líder coge su avituallamiento: lo hace un compañero para evitar caídas. Los 7 MOV cuidan a @NairoQuinCo; 6‘40", -107km pic.twitter.com/KtQZfPHLaC — Movistar Team (@Movistar_Team) 27 de mayo de 2017

6:45 a.m.: Movistar comanda el grupo para controlar la fuga.

6:18 a.m.: Seis corredores conforman la fuga del día.

5:06 a.m.: Inicia la carrera con dos colombianos liderando el grupo.

4:57 a.m.: Fernando Gaviria solodebe terminar la etapa para prácicamente asegurar la ‘maglia ciclamino‘.

4:55 a.m.: Nairo luciendo su ‘maglia rosa‘.

Así es el recorrido de este sábdo.



Giro d‘Italia 2017 - The Route - Stage 20 por giroditalia

Pordenone – Asiago (190 kilómetros)****

Esta jornada trae buenos recuerdos a Nairo, pues ya coronó el Monte Grappa que está entre la ruta de este día. Esta será la última oportunidad para que los escaladores logren alejarse de los especialistas en contrarreloj.