Minuto a minuto : Colombia 1-0 Bolivia

Minuto 90+4‘ - Finaliza el encuentro. Colombia suma tres puntos importantísimos en su busca de un cupo al Mundial de Rusia 2018. Hoy no jugó bien pero lo más importante es el resultado y el gol de James Rodríguez sirvió para lograrlo. Ahora visitará a Ecuador, rival directo, el martes en Quito.

Minuto 90+3‘ - Tercer cambio de Bolivia.

Minuto 90+1‘ - Colombia estuvo cerca de marcar el segundo. El equipo de Pékerman estuvo cerca de poner otro tanto en el marcador pero el arquero Lampe, de gran actuación, salvó el remate en dos tiempos.

Minuto 90 - Colombia controla el balón para asegurar el resultado. El equipo de Pékerman no se afana y gobierna el balón con calma para dejar que el tiempo pase y asegurar los tres puntos, vitales en su camino hacia Rusia 2018.

Minuto 88 - Segundo cambio en Bolivia. Ingresa Juan Carlos Arce por Omar Morales en el equipo del altiplano.

Minuto 83 - ¡GOOOOOLL de Colombia! James Rodríguez falló el penalti, pero tras el rebote del arquero boliviano, anotó de pierna zurda. Gol importantísimo para el equipo de Pékerman.

Minuto 82 - ¡Penalti para Colombia! El juez central brasileño sancionó falta sobre el área de Coimbra sobre Carlos Sánchez. Se prepara para cobrar James Rodríguez.

Minuto 80 - Zapata protesta por una mano en el área. Duván Zapata protestó que el defensa Cristian Coimbra rozó el balón con su brazo izquierdo. El árbitro no sancionó ni mano ni tiro de esquina.

Minuto 79 - Colombia está desesperda, Pékerman les pide calma. Cardona hizo un remate desviadísimo que desesperó a la tribuna. Pékerman le pide a los suyos calma y tranquilidad para el tramo final del partido.

Minuto 77 - Remate de James. El 10 de la selección intentó desde fuera del área pero su remate fue contenido fácilmente por el arquero Lampe.

Minuto 75 - Sale lesionado un jugador boliviano. El jugador Mario Cuéllar salió lesionado del terreno de juego e ingresó en su lugar Oscar Ribera.

Minuto 74 - Ingresa Edwin Cardona. El volante que le ha dado varios puntos a Colombia con sus goles en las postrimería de los partidos, es el tercer cambio de Pékerman para intentar ganar el partido ante los bolivianos. Entra en reemplazo de Bacca.

Minuto 70 - Martins derribado en el área. El delantero boliviano protestó una falta en el área por parte de dos defensores colombianos. El árbitro no sancionó penalti.

Minuto 67 - Colombia mejora y se acerca al gol. El equipo de Pékerman ha tenido varias opciones claras en los últimos cinco minutos. Macnelly Torres remató desde afuera del área y su tiro pasó cerca del palo izquierdo del arquero Lampe.

Minuto 65 - ¡Travesaño de Mina! El espigado defensor central de Colombia remató de cabeza con tan mala suerte que el balón pegó en el travesaño y rebotó de pica barra afuera de la línea de meta del arco boliviano.

Minuto 63 - ¡Colombia estuvo muy cerca! Una acción en la que el arquero Lampe y un defensor salvaron el arco boliviano, ha sido la más clara hasta ahora de Colombia en el segundo tiempo. James cabeceó y luego Bacca no pudieron vencer al golero del altiplano.

Minuto 62 - Se prepara Duván Zapata para ingresar. El delantero que fue la gran novedad de esta convocatoria se prepara para entrar al campo de juego en lugar de Mateus. Colombia desaprovechó un tiro de esquina.

Minuto 60 - Pékerman todavía no mueve el banco. El entrenador argentino no realiza cambios y el equipo sigue jugando regular, con muchos errores en los pases y poca profundidad. Bolivia espera ordenado y espera para tener una de contragolpe.

Minuto 57 - Cuadrado protesta una falta sobre el área. El árbitro no sancionó una supuesta falta sobre Cuadrado, nuevamente de Aponte que está amonestado. El encuentro sigue empatado sin goles.

Minuto 55 - Colombia sin ideas y nerviosa. El equipo no ha mejorado su rendimiento. Los mismos problemas de encuentros anteriores en las eliminatorias: poca profundidad en la zona ofensiva.

Minuto 53 - Nuevo remate desviado de James. El 10 no ha tenido un buen partido hasta ahora. Acaba de rematar de pierna zurda pero este iba muy suave y no generó peligro sobre el arco boliviano.

Minuto 52 - Tiro libre desviado de James Rodríguez. Colombia desaprovechó una buena opción de balón parado. James prefirió rematar directo al arco y no buscó a los que entraban para cabecear. El tiro se fue por encima del arco defendido por Lampe.

Minuto 50 - Primera tarjeta amarilla del partido. Juan Pablo Aponte es el primer jugador amonestado del encuentro, tras una dura entrada sobre Juan Guillermo Cuadrado. Tiro libre para Colombia desde el sector derecho.

Minuto 48 - Tiro desviado de Bacca. El delantero con la dorsal número 7 remató de pierna derecha tras un rebote que dejó la zaga boliviana, pero este salió muy desviado.

Minuto 47 - Buena opción de Colombia pero la jugada fue anulada por fuera de juego. Buena jugada hilada de los colombianos pero el juez de línea sancionó fuera de juego de Pablo Armero.

Minuto 46 - Ya se juega el segundo tiempo en el Metropolitano. Colombia tiene el balón de arranque y va en busca del triunfo ante los bolivianos.

Minuto 45+3‘ - Finaliza el primer tiempo sin goles. Colombia no logró anotar y así terminó la primera etapa. Panorama preocupante dadas las necesidades de la selección para sumar tres puntos y seguir en la lucha por un cupo hacia el Mundial de Rusia 2018.

Minuto 45 - Cuadrado intentó de cabeza. Juan Guillermo Cuadrado se asoció con James Rodríguez y Carlos Bacca. El volante ingresó al área y cabeceó algo incómodo el balón que se fue desviado cerca del palo izquierdo del arco defendido por Lampe.

Minuto 40 - Colombia no es profunda. Las mejores jugadas de los dirigidos por Pékerman se produjeron en el primer cuarto de hora del partido. Después ha lucido confuso y no ha logrado generar acciones de peligro sobre el arco boliviano.

Minuto 37 - Agarrón de un defensa sobre Quiñones. Un nuevo centro de Armero al área boliviana terminó en las manos del arquero boliviano. Sin embargo, hubo una sujeción de Coimbra sobre el recién ingresado, Luis Quiñones, que generó dudas. El árbitro no cobró penalti.

Minuto 36 - Tiro de esquina para Bolivia. Tras una salida confusa de la defensa colombiana, Bolivia logró forzar un tiro de esquina que no generó problemas para Colombia.

Minuto 33 - Opción de James Rodríguez. Luego de un centro de Armero, James estuvo cerca de rematar al arco pero un defensa se interpuso en su camino.

Minuto 31 - Luis Fernando Muriel se lesionó. Tras un encontronazo con un jugador boliviano, Luis Fernando Muriel se tironeó el muslo derecho. Ya se prepara para ingresar Luis Quiñones.

Minuto 29 - Remate desde fuera del área de Carlos Sánchez. El volante de marca colombiano remató de pierna derecha desde fuera del área pero su tiro se fue por encima del travesaño.

Minuto 26 - Centro de James que el arquero rechaza con dificultad. El portero Lampe se vio sorprendido por un centro al área lanzado por James Rodríguez. El rebote salió desviado al tiro de esquina.

Minuto 25 - Colombia no logra romper el cerrojo y luce confundida. Tras un buen primer cuarto de hora, Colombia perdió un poco de claridad y está fallando varios pases. Por ahora el empate persiste en el Metropolitano.

Minuto 21 - Primeras acciones ofensivas de Bolivia. Los del altiplano van saliendo de su área de a pocos e intentan hilar jugadas infructuosamente. Por ahora Ospina es espectador del partido.

Minuto 17 - ¡Nueva opción de Colombia! El equipo de Pékerman está cerca de marcar el primer gol. Luego de una acción colectiva, Mateus Uribe remató cerca a la media luna del área boliviana y su tiro fue contenido en dos tiempos por el arquero Lampe. Muriel estuvo cerca de llegar y empujarla, pero el golero le robó la pelota.

Minuto 15 - Bolivia no sale de su campo. En el primer cuarto de hora, el conjunto del altiplano no ha salido de su campo. Espera con dos bloques férreos a Colombia que intenta pero no ha podido ponerse en ventaja.

Minuto 13 - Primer tiro de esquina para Colombia. En una nueva incursión por la banda derecha, Cuadrado metió un potente centro que rebotó en un defensor boliviano y el balón salió desviado al tiro de esquina.

Minuto 8 - ¡Gran opción de Bacca! Gran jugada de Colombia, esta vez por la banda izquierda. James le puso un pase filtrado a Pablo Armero que metió un excelente centro para Carlos Bacca que llegó desde atrás e impactó el balón con el borde interno de su botín izquierdo. El balón rebotó en el travesaño. Se salvó Bolivia.

Minuto 7 - Colombia juega por la banda derecha. Hasta ahora el equipo de Pékerman usa a Cuadrado y a Muriel por la banda derecha como la forma de aproximarse al arco rival. Bolivia espera atrás organizado y espera la oportunidad de un contragolpe.

Minuto 4 - Primera opción para Colombia. Tras una gran jugada colectiva entre Torres, Muriel y Cuadrado, llegó la primera aproximación de Colombia a la porteria defendida por Lampe. El centro terminó en sus manos.

Minuto 1 - El árbitro decreta el inicio del partido. Ya juegan Colombia y Bolivia en Barranquilla, en el primer partido válido por la decimotercera fecha de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Rusia 2018.

La Selección Colombia enfrenta a su similar de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por José Néstor Pékerman deberán ganar para seguir con posibilidades reales de clasificar al Mundial Rusia 2018.

El seleccionado nacional deberá imponer condiciones como local y vencer a uno de los equipos más débiles de estas eliminatorias. Bolivia nunca ha ganado ni le ha marcado un solo gol a Colombia como visitante y lleva 52 partidos sin conocer la victoria a domicilio.

Los equipos ya definieron sus once inicialistas y saltarán al terreno de juego de la siguiente manera:

Colombia

David Ospina; Mateus Uribe, Cristian Zapata, Yerry Mina, Pablo Amero; Carlos Sánchez, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Macnelly Torres; Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca.

Bolivia

Carlos Lampe; Mario Cuéllar, Ronald Raldes, Cristian Coimbra, Juan Pablo Aponte; Omar Morales, Alejandro Meleán, Danny Bejarano, Leonel Justinano, José Segredo; Marcelo Moreno Martins.



Árbitro: Ricardo Marques-Ribeiro (Brasil)

Estadio: Metropolitano de Barranquilla, Colombia

Capacidad: 46.692 espectadores