“Fernando Gaviria tiene todo para ganar Milán-San Remo”: Leonardo Duque

Este sábado se disputa la Milán- San Remo, la clásica más importante de la temporada para los velocistas, y un colombiano, Fernando Gaviria, está entre los favoritos para cruzar de primero la meta de tan afamada prueba.

El ‘Misil’ Gaviria es considerado por las casas de apuestas como el segundo más opcionado para imponerse en esta carrera, solo por detrás del bicampeón mundial y 6 veces ganador de la regularidad del Tour de Francia, Peter Sagan.

El esprinter nacional demostró en la Tirreno Adriático que está en buena forma física y su punta de velocidad es difícil de superar. Esto quedó evidenciado en la sexta etapa en la que llegó primero sobre algunos de los mejores esprinters del mundo, incluyendo a Sagan.

Esta es la segunda oportunidad para Gaviria en la carrera de primavera. Ya estuvo cerca de imponerse en su debut en 2016 pero una caída cuando faltaban 500 metros para la meta acabó con el sueño de celebrar en su estreno en la Classicissima, que es uno de los objetivos de todos los esprinters en cada año y se corre desde 1907.

Ahora, ‘El Misil’ cuenta con la experiencia de quien conoce el recorrido y a pesar de haber sufrido una caída en su entrenamiento del jueves está listo para conseguir lo que sería una de las proezas más grandes para la historia del ciclismo colombiano.

Unfortunately, @FndoGaviria crashed yesterday during training, but despite pain in his right wrist, he will start tomorrow‘s #MSR. pic.twitter.com/fUCAVNVxhM