"Sueño correr un premio en la Fórmula Uno"

Tatiana Calderón tenía 9 años, era estudiante del Colegio Helvetia, cuando una invitación que le hizo su hermana terminaría por cambiarle la vida. Sin saberlo. Un día, después de clases, fueron algunos amigos a correr en una pista de karts. Desde ahí los motores y la velocidad se convirtieron en su obsesión. Empezó a frecuentar pistas y autódromos, en los que se hizo imbatible.

Quince años después de su primer turno de karts, esta bogotana conquistó un sueño al alcance de los privilegiados. Ser piloto de Formula 1. La oportunidad llegó gracias a la escudería Sauber, que decidió apostar por esta joven mujer como su piloto de desarrollo a partir de este año. Tatiana repartirá su calendario entre las válidas de la GP3, la categoría en la que corre con el equipo Arden International desde 2016.

Pero este salto no se dio de la noche a la mañana, ni mucho menos producto de la casualidad. Como los grandes deportistas ha estado antecedido de numerosos sacrificios, más aún para una niña que se abrió un espacio en un mundo de hombres a punta de talento y disciplina.

‘Tati’ –como lo dicen sus amigos y familiares- no para de soñar, y quiere ser la primer mujer piloto en disputar una carrera en la gran carpa de la velocidad en 37 años, y sumarse a su nombre al exclusivo quinteto femenino que ha manejado un monoplaza de la Formula 1. La última fue la sudafricana Desiree Wilson corrió para el equipo Williams en 1980.

Semana.com contactó a Tatiana que por estos días se encuentra en Estoril, Portugal, donde tiene las miradas de todos los ingenieros de su escudería para alistar la temporada de GP3. Hace unos días completó sus primeros pinitos como piloto de desarrollo de la Formula 1.

Semana.com: ¿Cómo nació su pasión por el automovilismo?

Tatiana Calderón: A mí siempre me han gustado muchos los deportes. Un día mi hermana me llevó a una pista de alquiler de karts y corrí en un turno de 5 minutos y la verdad me encantó. Esa misma noche compramos más turnos y luego se convirtió en costumbre que fuéramos después del colegio y en los fines de semana a la pista.

-Semana.com: ¿Cómo empezó a competir?

-T.C.:Convencimos a mi papá que nos comprará un kart para competir en el kartodromo Juan Pablo Montoya. Empezamos a ir en todos los fines de semana y poco a poco, se fue convirtiendo en una pasión y en algo que quería hacer todo el tiempo.

-Semana.com: ¿Siempre tuvo el apoyo de sus padres durante el proceso?

-T.C.: Sí, siempre han sido incondicionales. A mí papá siempre le han gustado los motores y los carros. Mi primera moto la tuvo a los 6 años. Siempre hemos estado vinculados al mundo del motor pero él nunca corrió por lo que ese siempre fue su sueño frustrado. Entonces, él fue más fácil de convencer que mi mamá. Es un deporte muy difícil y se necesitan buenos recursos para salir adelante pero esto no fue impedimento para que nos diera su apoyo y nos unía como familia.

-Semana.com: ¿A sus padres no les importaba que corrieras contra hombres en un deporte que puede ser peligroso?

-T.C.: Mi mamá puede que no lo dijera pero tenemos fotos de ella mordiéndose las uñas y súper nerviosa en las carreras. Pero nunca nos decía nada para que no corriéramos pese a saber que era peligroso porque sabía que era lo que más me gustaba. En cambio mi papá me pedía ser más agresiva en la pista. “Frena más tarde. Pégale a este, pégale al otro”. Siempre empujándome a dar el máximo.

-Semana.com: ¿Cómo fue el proceso para correr a nivel internacional?

-T.C.: Gané varios campeonatos nacionales y luego fui a competir en Estados Unidos, donde gané el campeonato Stars of Karts, siendo la única mujer que lo ha logrado. Fui escalando en distintas categorías de karts hasta que di el salto a los monoplazas en la categoría Star Mazda.

-Semana.com: Si le estaba yendo bien en Estados Unidos, ¿por qué irse a probar a Europa?

-T.C.: Mi sueño era llegar a Formula 1 y por eso me fui a Europa hace 5 años para vivir en Madrid. Empecé corriendo la Formula 3 española, luego la Formula 3 Europea y en la temporada pasada corrí la GP3, que es una de las antesalas a la Formula 1.

-Semana.com: ¿Es una desventaja ser mujer en un mundo de hombres?

-T.C.: Yo creo que es diferente y tiene ventajas y desventajas. Las mujeres pensamos distinto a los hombres y somos más cautas. Por ejemplo si hay esa curva en la que toca ir a fondo, en la primera vuelta no lo hacemos pero en la segunda sí ya analizamos si lo podemos hacer. En este sentido es bueno para algunas cosas y malo para otras el tema de arriesgar. En lo físico, también hay que entrenar más duro si eres mujer. El hecho que te respeten y te den más oportunidades como mujer también ha sido difícil. Pero igualmente está la ventaja de que cuando ven que es una mujer la que está manejando y que lo hace bien llama mucho la atención y esto es una ventaja en algunos casos.

La verdad es que falta bastante. Hasta que no explota la gente no cree en el talento y el proceso. Espero que ahora que soy piloto de pruebas de la F1, se animen más empresas a apoyarnos en el deporte.

-Semana.com: Tuvo que separarse de su familia por perseguir su sueño. ¿Cómo fue ese momento?

-T.C.: Fue durísimo porque son otras culturas y nunca había vivido sola. No sabía cocinar más que pasta y huevo. Te vuelves consciente de todo el tema de organización y lo que realmente implica vivir solo. Además te permite darte cuenta de todas las cosas que hacen tus papás y la importancia de tener alguien con quien compartir.

-Semana.com: ¿El cambio de cultura se siente?

-T.C.: Pues fue duro al principio y también cambia cómo te tratan las personas. La forma como trabajan los europeos es muy distinta a la de nosotros. Estuve en equipos alemanes e ingleses y son muy diferentes, no sonríen tanto y son mucho más serios. Realmente es algo que toma tiempo y fue difícil adaptarme, pero todo valió la pena porque estoy haciendo lo que más me gusta que es correr y en el más alto nivel. Entonces vale la pena soportar todas estas dificultades.

-Semana.com: ¿La sorprendió que el equipo Sauber la reclutara para piloto de desarrollo de la Formula 1?

-T.C.: Yo siempre pensé que era posible. Desde el año pasado tuvimos contacto con el equipo después de unas buenas carreras que hice. Sabía que el 2016 era muy importante para demostrar ante los ojos de los equipos de la Formula 1 lo que yo era capaz de hacer pero nunca me imaginé que esta oportunidad llegará tan pronto. Pero sabía que iba a pasar porque venía trabajando muy duro para lograrlo. Después de tres meses de negociaciones buscando la manera para encontrar la forma de trabajar con el equipo logramos llegar a un acuerdo.

-Semana.com ¿Qué se siente estar en una escudería de la F1?

-T.C.: Es increíble. Es una gran oportunidad en mi carrera y por la que cualquier piloto daría la vida por tener. Ahora es cuestión de aprovecharla al máximo y aprender para prepararme para el futuro poder a llegar a correr en la Formula 1 que es mi sueño.

-Semana.com: ¿Cómo ha sido la experiencia en estas primeras semanas con Sauber?

-T.C.: Ellos me han abierto las puertas y me llevó muy bien con la gente que está en el equipo. Algo que me gusta mucho es que está muy a favor de darles oportunidad a las mujeres. La jefe de la escudería es Monisha Kaltenborn, además hay varias mujeres en cargos muy altos. Entonces hay muy buen ambiente entre todos.

-Semana.com ¿Cuál es su rol como piloto de desarrollo?

-T.C.: Voy a ir a varias carreras de Formula 1 con el equipo para entender cómo funciona y trabajar con los ingenieros. Además, voy a tener varias sesiones en el simulador para probar cuales son los mejores setups para que los carros estén en óptimas condiciones para las carreras. Es algo muy positivo porque se da un desarrollo del carro y mío como piloto. Dependiendo de los resultados y cómo van las sesiones en el simulador se me puede dar la oportunidad de correr en un auto de Formula 1, a medida que avance la temporada.

-Semana.com: ¿Cómo es su relación con los pilotos titulares Marcus Ericssen y Pascal Wehrlein?

-T.C.: Con Pascal corrí varias carreras de Formula 3 en el 2013, entonces nos conocemos un poco más. Con Marcus nunca he competido. Han sido muy abiertos y tengo mucho que aprenderles, porque ya tienen un par de años de experiencia en la Formula 1 y espero que todo le salga muy bien y yo me beneficie de toda la información que ellos me puedan compartir.

-Semana.com: ¿Es muy distinta la Formula 1 a las otras categorías en las que ha competido?

-T.C.:Es un gran salto, no tanto en el manejo, pero si en tecnología y talento humano que está disponible. Se trabaja con el triple de personas. En las categorías inferiores tienes un ingeniero y en Fórmula 1 hay diez por carro. Hay mucha más información en tiempo real porque la tecnología es increíble y en la verdad me asombró la cantidad de detalles y la parte técnica del desarrollo.

-Semana.com: ¿Cuál era su ídolo de niñez?

-T.C.: Admiro mucho a Juan Pablo Montoya porque crecí viéndolo en Formula 1 y recuerdo que me levantaba para seguirlo en todas las carreras. La verdad creo que es un gran piloto y tenemos la gran fortuna de tenerlo como embajador. Se ha abierto a compartir su experiencia conmigo y con otros pilotos colombianos y creo que hay muchísimo que aprenderle. Ojalá tenga muchos más consejos para darme y aprovechar toda la experiencia que tiene creo que para mí sería invaluable y ojalá los sigamos viendo correr muchos años más.

-Semana.com: La estadounidense Danica Patrick es una de los pilotos más exitosas de Estados Unidos porque ha sabido combinar su talento para correr y su simpatía. ¿Es un modelo para usted?

-T.C.: Yo creo que hoy en día un piloto no solamente debe ser rápido sino que tiene que ser integral y destacarse en todas las áreas. A mí lo que más me gusta es manejar carros pero de todas formas necesitas conseguir patrocinadores, desenvolverte con la prensa, trabajar mucho físicamente y mentalmente. Creo que cada uno se labra su propio camino. Ojalá yo pueda sacar el mayor provecho para que se vea en los resultados y logre correr en la Formula 1 que es mi gran sueño y hay que trabajar en todos los ámbitos para poder lograrlo.

-Semana.com: ¿Ha recibido apoyo por parte de los patrocinadores colombianos?

-T.C.: La verdad es que falta bastante. Hasta que no explota la gente no cree en el talento y el proceso. Espero que ahora que soy piloto de pruebas de la F1, se animen más empresas a apoyarnos en el deporte. De todas formas, debo agradecer al equipo Sauber por la oportunidad que me está brindando, al equipo Telmex Claro que también me ha ayudado en los últimos años y a Coldeportes. Pero Ojalá se sumen más en esta lista y podamos seguir representando a Colombia y a las mujeres durante muchos años.