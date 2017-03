“Colombia tiene jugadores con la calidad para jugar en el Barcelona”: Carles Puyol

Pocos jugadores inspiran el respeto que Carles Puyol. Un jugador que lo ganó todo con la Selección España y con el Barcelona. Líder de un equipo legendario que dio una de las muestras más exquisitas de fútbol lírico en la historia. Siempre siendo leal, guerrero y entregando el 100 por ciento para que su escuadra alcanzara el triunfo.

‘El Tarzán de La Pobla’ se consagró en las mayores competencias del mundo logrando el título del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2008 con su selección. Con el Barcelona no se quedó atrás y alcanzó 6 ligas de España, 3 Champions League, 2 copas del Rey, 2 Supercopas de Europa, 2 mundiales de clubes y 6 supercopas de España.

El legendario capitán del Barça está en Colombia para promocionar el City Tour de la Champions League. El defensor central acompañará a ‘La Orejona’ y los aficionados tendrán la posibilidad de conocer el emblemático trofeo y a Puyol este viernes 31 de marzo en varias zonas de Bogotá.

El futbolista insignia del Barca habló durante su paso por Colombia.

Semana.com: ¿Cuál es el futbolista colombiano que más admira?

Carles Puyol (C.P.): Falcao. Tuve la suerte de marcarlo aunque lo pasé mal. Es un grandísimo jugador y me impresionó jugar contra él. Me sorprendió porque era muy fuerte y con las ideas muy claras.

Semana.com: ¿Conoce al colombiano Yerry Mina y qué sabe de su posible llegada al Barcelona?

C.P.: Yerry Mina lo he visto en algunos partidos y está sonando mucho en España. No sé lo que va a pasar porque siempre se vinculan muchos jugadores al Barcelona pero si lo están siguiendo es porque tienen cualidades, es joven y tiene un futuro muy prometedor.

Semana.com: ¿Por qué no han llegado colombianos al Barcelona?

C.P.: No lo sé. No controlo yo el mercado pero seguro hay jugadores de calidad que pueden jugar en el Barcelona.

Semana.com: ¿Cree que Colombia va a ir al Mundial?

C.P.: La clasificación no es fácil, todo está muy igualado. Ahora está en una muy buen posición pero todavía quedan partidos y desde aquí desearles suerte porque creo que tienen muy buenos jugadores y se merecen estar en una cita como esta.

Semana.com: ¿Qué piensa de la eliminatoria sudamericana?

C.P.: Sé que es muy complicada porque hay muchísima igualdad. Creo que Brasil está distanciado pero los demás están muy juntos y eso va a ser complejo a la hora de la definición.

Semana.com: ¿Qué piensa del Mundial con 48 equipos?

C.P.: Creo que es una muy buena decisión. Para mí un Mundial es la fiesta del fútbol y entre más selecciones puedan participar mejor. Creo que va a ser un éxito.

Semana.com: ¿Qué concepto tiene de James Rodríguez?

C.P.: Muy buen jugador. No lo conozco personalmente, está en un grandísimo club y le deseo lo mejor.

Semana.com: ¿Qué tal le pareció el gesto de James?

C.P.: No conozco el tema. Pero lo que sé es que hay que entender un poco que los jugadores son personas y están con muchas revoluciones. No puedo decir más porque no conozco pero sí sé que la presión que tienen encima los jugadores es muy grande.

Semana.com: Muchas veces marcó goles importantes como el que hizo frente a Alemania el Mundial de 2010, ¿Era una prioridad?

C.P.: Es consecuencia del juego. Yo siempre he tenido mi rol muy claro. Mi trabajo era defender y tratar de organizar la defensa. Tuve la suerte de marcar un gol muy importante a través de una jugada de estrategia que teníamos trabajada en el Barcelona. El día antes cuando estábamos analizando a la Selección de Alemania ahí yo vi cómo defendían y me di cuenta cómo le podíamos hacer daño. Entonces hablé con el Míster (Vicente del Bosque) y ya en el partido le dije a Xavi ponla en el punto penal, voy a ir yo y no sé si el balón entrará o entrará un alemán, pero seguro algo entra.

Semana.com: ¿Haber ganado tantos títulos con los jugadores de la cantera es más especial?

C.P.: Tiene mucho más valor y es más difícil. No es que se ganó sino cómo se ganó. Con un fútbol muy atractivo en el que así no fueses del Barcelona te identificarás con este juego.

Semana.com: ¿De los títulos que ha conseguido cuál ha sido el que más ha disfrutado?

C.P.: La Champions del 2006. Fue la primera y fue con mi club con el que siempre soñé ganar. Además, fue el único partido en el que mi papá antes de morir estuvo en la cancha, el único de todos los que había jugado, y porque era el capitán y tuve la suerte de poder levantar el trofeo.

Semana.com: La final del Mundial de Sudáfrica con Holanda no fue vistosa teniendo en cuenta el talento de los jugadores que participaban, ¿Por qué se produjo esta situación?

C.P.: Yo creo que pudo haber sido una final de fútbol bonito pero Holanda decidió jugar un fútbol más agresivo y casi les sale bien. Por suerte para nosotros, no. Creo que no fue un partido excelente, nosotros tuvimos paciencia y al final se dieron las cosas.

Semana.com: ¿Messi es un líder?

C.P.: En sus inicios era más tímido y ya era un líder. No hablaba nada pero siempre ha estado y nunca se ha escondido. Cuando más difícil era un partido más la pedía entonces creo que esos es un líder muy importante para el grupo.

Semana.com: ¿A qué se dedica ahora que está retirado?

C.P.: Tengo una agencia de representación para intentar ayudar a jóvenes deportistas para que entiendan el fútbol como lo hago yo. No es solo ayudarlos a negociar un contrato o hacer un traspaso, que eso es fácil. Si no más en el día a día y ayudarles a gestionar las emociones. Que con el fracaso o el éxito, que no bajen los brazos o no pierdan el foco para cada caso. Por suerte o por desgracia yo he vivido todo y por eso trato de transmitirles esta experiencia a los jugadores.

Semana.com: ¿Qué cambia con el retiro?

C.P.: Yo creo que es un cambio radical porque ya no puedes jugar fútbol pero eres muy joven y tienes toda la vida por delante, entonces hay que reinventarse y buscar algo que te llene, que en este caso es muy complicado porque ya has hecho lo que más te gusta. Pero poco a poco te vas adaptando y vas aceptando el nuevo rol y hay vida después del futbol.

Semana.com: ¿Fue difícil para usted?

C.P.: Sí que fue difícil. No lo tenía planeado para nada. De hecho no debería estar aquí sino preparando el próximo partido. Yo quería jugar hasta los 41 años pero las lesiones no se pueden controlar. Mi forma de entender el fútbol era ir por 100% y nunca dosificar y es algo que se paga.

Semana.com: ¿Cómo lo decidió?

C.P.: Lo decidí cuando vi que no podría estar en el nivel que quería. Yo creo que hay que ser honesto con uno mismo y luego con los compañeros y el club. Cuando ya ves que no puedes estar al máximo nivel hay que aceptarlo y así sea duro dar el paso.

Semana.com: ¿Ahora que está retirado quiere dirigir?

C.P.: No. Ahora mismo estoy centrado en el proyecto con la agencia y eso me llena. Durante mis años de jugador he visto que muchos talentos se han perdido por no tener gente alrededor y que no te sabe asesorar y yo espero poder ayudarles a quienes depositen su confianza en mí, que cuando lleguen a sus 35 años y se retiren estén agradecidos con mis consejos.

Semana.com: ¿Cómo cree que está Lionel Messi después de su suspensión de cuatro partidos con Argentina?

C.P.: Perder al mejor jugador del mundo siempre es una baja importante. Espero que esté animado porque vienen partidos muy importantes con el Barcelona.

Semana.com: ¿Cómo ve la serie entre Barcelona y Juventus?

C.P.: Veo la serie igualada pero para mí el favorito es el Barcelona luego de la remontada con el PSG. Pero los equipos italianos siempre son muy difíciles porque no necesitan jugar bien para ganar y saben competir. La Juve lleva muchos años haciéndolo muy bien con un entrenador que tiene las ideas muy claras y cuenta con grandes jugadores entonces creo que va a ser una eliminatoria apasionante.

Semana.com: ¿Quién es el mejor defensa del mundo?

C.P.: Para mí el mejor defensor del mundo es Piqué, tiene familia en Colombia y tendrá muchos seguidores acá. Es un líder, aporta mucho en defensa pero también en ataque. Es un gran amigo mío pero sigo siendo objetivo.

Semana.com: ¿Le gusta el uso del video?

C.P.: Con la tecnología todo ha evolucionado y creo que si se puede utilizar yo lo haría. Es un fútbol más justo y pude ayudarles a los árbitros. Es un trabajo muy complicado. Muchas veces vemos partidos en TV y discutimos viendo la repetición y ellos deben tomar la decisión en un segundo y entonces creo que la tecnología les puede ayudar y quitarles un poco de presión.

Semana.com: ¿Quién cree de debe remplazar a Luis Enrique?

C.P.: Yo creo que lo que hay que hacer es centrarse en lo que hay en juego. Yo quisiera como culé y como amigo que Luis Enrique estuviera más tiempo en el equipo. Pero hay que respetar y yo entiendo que es un cargo que genera mucha presión. Le deseo mucha suerte en estos meses, que pueda lograr los objetivos. También desearle suerte al club para que encuentren a esa persona idónea que seguro que ellos tienen ya en mente y encontrar el perfil que pueda manejar esta plantilla. Sigo la prensa y cada día salen nombres diferentes, hay que dejar trabajar a la directiva y seguramente escogerán al mejor para el equipo.

Semana.com: ¿Qué significa el clásico entre Barcelona y Real Madrid?

C.P.: Es importante para ambos equipos y una rivalidad. Pero la rivalidad debe llegar hasta un límite dentro del terreno de juego con fair play. Son partidos especiales, los aficionados lo viven con muchísima intensidad, prácticamente se paraliza el mundo y tiene mucha repercusión lo que pase en este partido. Pero al final son tres puntos y la liga es muy larga y hay que ganar muchos partidos.

Semana.com: La Selección de España está en un proceso de renovación, ¿Qué piensa sobre esta nueva etapa?

C.P.: Es una nueva etapa con un nuevo entrenador. Venimos de una época con muchos éxitos pero las últimas competiciones no han sido tan buenas como se esperaba. Era momento de renovar el grupo, hay gente con mucha experiencia que puede ayudar a los jóvenes, los resultados están siendo muy buenos y el juego también y lo tienen todo para hacer cosas importantes pero hay que ir paso a paso y apoyarles porque si todos soplamos en la misma dirección todo es más fácil.

Semana.com: ¿Cuál es el mejor 10 con el que jugo en el Barcelona?

C.P.: Para mí el mejor es Messi porque su evolución es espectacular. Sigue mejorando y añadiendo registros a su juego. Antes hacía una jugada individual pero ahora controla el tiempo de juego y tira las faltas espectaculares entonces no tengo duda que el mejor es Messi.