“Chris Froome es humano, no es invencible”: Esteban Chaves

Esteban Chaves (Bogotá, 1990) tuvo un 2016 de ensueño. Podio en Giro de Italia y la Vuelta a España, alegrías que ya quedaron en el pasado. El 2017 asumirá el reto más importante de su carrera. Por primera vez participará en el Tour de Francia, y aunque Colombia sueña con que Nairo Quintana lo termine de amarillo, también empujará al ‘Chavito’, pedalista de 1,64 metros de estatura y 55 Kilos de peso, que ha sabido poner en jaque a los más importantes pedalistas europeos.

El ciclista de la amplia sonrisa está en su casa, en Bogotá. Intentó participar de los campeonatos nacionales de ciclismo, que se disputaron el pasado domingo en el centro de la capital. Este jueves presentó el equipo de la Fundación ‘Esteban Chaves’, una selección de 20 corredores bogotanos, en las categorías prejuvenil y juvenil, a los que quiere llevar a la cima de las más altas cumbres del ciclismo europeo. Dice que si algo construye país es el ciclismo. Semana.com habló con ‘El Chavito’.

Semana.com: ¿Por qué no pudo competir en los campeonatos nacionales de Bogotá?

Tuve una tendinitis, una molestia menor, en la parte externa de la rodilla de la pierna izquierda pero no es nada grave. Ya estoy en traratamiento con la fisioterapeuta de mi equipo (Orika) y espero viajar a Europa próximamente para correr la vuelta al País Vasco.

Semana.com: ¿Cómo será su calendario hasta el Tour de Francia?

La próxima carrera en la que estaré será la del País Vasco, luego las clásicas de las Ardenas, Tour de Romandía. No voy a hacer ninguna carrera de las previas al Tour de Francia. Normalmente los ciclistas acostumbran correr Criterium du Dauphine o Tour de Suiza, pero yo voy a estar preparándome en Colombia para correr el Tour de Francia.

Semana.com: ¿Por qué se decidió a correr el Tour?

Tomamos la decisión con el equipo después de las carreras en Australia. Ya era hora de probar el Tour de Francia. No soy un joven de 21 o 22 años que está aprendiendo, ya tengo 27 años. Todos dicen que el Tour es distinto a todas las demás carreras y vimos que sería muy bueno hacerlo en este año. Tengo una gran afinidad con el Giro de Italia, pero creo que puedo volver a correrlo en otro año.

Semana.com: ¿Qué expectativas tiene con respecto a este debut?

Las expectativas son muchas por ser la primera vez. Trataremos de disfrutar al máximo en esta carrera que es legendaria.

Semana.com: ¿Ya visitó los recorridos de las etapas del Tour de Francia?

No hemos hecho ningún reconocimiento porque en esta época está nevando en los Alpes y los Pirineos. Creo que en el mes de abril lo podremos hacer con mayor facilidad y trataremos de ver las etapas claves de montaña y las contrarreloj.

Semana.com: ¿Movistar y Sky serán los equipos a vencer?

Son 18 equipos. El Tour de Francia es la principal carrera del mundo y los equipos llevan lo mejor que tienen. Es la oportunidad para que se estrenen bicicletas, cascos. Se hace después de los campeonatos nacionales en Europa y los ganadores están estrenando su maillot de campeón nacional. Entonces todos los equipos son igual de fuertes.

Semana.com: ¿Hay cómo ganarle a Chris Froome en el Tour de Francia?

Creo que Chris Froome es un ser humano cómo todos nosotros, que siente dolor, y sí hay una manera de correrle, como sucedió en la vuelta a España. Sabemos que tiene un equipo muy fuerte pero no es invencible.

Semana.com: ¿Ya sabe qué coequiperos lo van a acompañar en el Tour?

Tenemos un equipo muy balanceado con 27 corredores. Hay una lista inicial conformada por 12 o 13 corredores y al final se seleccionaran los 9.

Semana.com: La contrarreloj ha sido uno de sus puntos débiles, ¿cómo está trabajando para mejorar?

Es difícil mejorar para una persona de menos de 60 kilos como yo. Entonces lo que hay que hacer es generar bastante fuerza, ya sea en el gimnasio o la bicicleta y los más importante es entrenarlas en la bicicleta, tratar de hacerlo 5 o 6 horas a la semana y tratar de simular las competencias que se van a correr durante el año.

Semana.com: Usted está entre los mejores corredores del ranking de la Unión Ciclista Internacional, ¿Cómo se siente al tener esta posición?

Es especial. Hay veces que no lo puedo creer. Es lo mismo que pasó el año pasado con el Giro de Lombardía. Creo que tengo que pellizcarme para creer esas cosas que realmente parecían imposibles para mí cuando estaba recortando los ciclistas de las revistas y pegándolos en el cuaderno.

Semana.com: ¿Qué balance hace de los Campeonatos Nacionales de Bogotá?

Fue una fiesta y un evento para la familia completa. Verde desde recién nacidos hasta los abuelitos volcados en la calle apoyando a los que pedaleaba. Esto une familias y personas, y el ciclismo es un deporte que construye país.

Semana.com: ¿Qué le generó ver esa gran cantidad de público en el circuito?

Me dejo impresionado. Lo que se vivió en el parque nacional no tiene nada que envidiarle a las carreras de Europa y espero que esta competencia no quedé ahí, sino que este circuito haga parte del calendario nacional y tengamos una carrera profesional en este recorrido tan bonito.

Semana.com: ¿Le gustaría poder competir en los próximos años?

Me encantaría correr los campeonatos nacionales siempre que el calendario me lo permita. Pero sobre todo me gustaría hacer el circuito que sucedió el domingo en una carrera profesional, donde puedan venir ciclistas de talla internacional. Bogotá lo puede hacer liderado por Esteban Chaves, el IDRD, la Federación Colombiana de Ciclismo y todos los demás patrocinadores que quieran hacer parte de este proyecto.

Semana.com: ¿Cómo fue el proceso para elegir los integrantes del Equipo Fundación Estaban Chaves?

El proceso duró casi un mes, se presentaron 210 muchachos. No son 20 muchachos sino más de doscientos los que están persiguiendo sus sueños.

Semana.com: ¿Cómo fueron sus inicios y su historia lo motivó para impulsar esta iniciativa?

Empecé como todos, con el principal patrocinador que son los papás. Luego tuve la oportunidad de estar en un equipo que fue el Bikehouse, que es el mismo patrocinador que está apoyando mi equipo ahora. Tuve que vivir en Medellín y hacer sacrificios, yo no quiero que los muchachos pasen por es. Quiero que estén en Bogotá, viviendo con sus padres y darles el primer empujoncito para que ellos puedan cumplir sus sueños.

Semana.com: ¿Hay suficientes corredores en Bogotá para encontrar una futura figura del ciclismo?

El ciclismo en Colombia está renaciendo después de los logros de los años ochenta. Muchas personas están montando en bicicleta y encontrar corredores es muy fácil. Cada vez que salimos los domingos vemos por los menos 200 muchachos montando y si canalizamos todos estos jóvenes en un proyecto como este podemos encontrar un gran talento para el futuro como Rigoberto, Nairo, Atapuma o Pantano. Pero más allá de unos resultados el objetivo final es formar personas y hacer país.