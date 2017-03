Fernando Gaviria, top 5 en la clásica Milán-San Remo

Fernando ‘El Misil‘ Gaviria sigue demostrado que está en la elite entre los velocistas a nivel mundial. El colombiano fue quinto en su segunda participación en la clásica ‘Milán San Remo’ y con tan solo 22 años demostró que tiene todo lo necesario para imponerse en esta icónica carrera en el futuro cercano.

El vencedor de la jornada fue el polaco Michal Kwiatkowski (Sky), campeón mundial en 2014, imponiéndose sobre sus rivales de fuga el eslovaco Peter Sagan y el francés Julian Alaphilippe, que fueron segundo y terecerto, respectivamente.

