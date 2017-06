Nacional y Deportivo Cali, definen el título del fútbol colombiano

Este domingo a las 7:00 p.m.en el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Deportivo Cali disputan el partido de vuelta de la gran final del fútbol profesional colombiano (transmiten RCN Televisión y Win Sports) . El conjunto azucarero tiene la ventaja después de haber ganado el primer partido por 2 a 0 pero tendrá que revalidar su superioridad en Medellín.

En el primer encuentro, el Cali fue muy superior y el 2 a 0 se quedó corto con respecto a cómo se desarrolló el juego y de no ser por la gran actuación de Franco Armani y los palos el resultado debió haber sido mucho más holgado. La expulsión de Alexis Henríquez reflejó la impotencia de los verdolagas frente a un rival que los dominó.

El capitán de los verdes se perderá la gran final por su injustificable acción pero no será el único jugador clave que no participará de la definición. Héctor Cárdenas no podrá contar con Nicolás Benedetti y Luis Orejuela que están sancionados por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo tiene el consuelo del regreso de Andrés Felipe Roa que no pudo estar presente en el primer partido.

Le puede interesar: Con dos goles, Cali acaba con el favoritismo de Nacional

Los antioqueños deben revelar su líder pero ahora tendrán el apoyo del público que ha sido fundamental durante el último lustro en el que el equipo paisa ha sido el más exitoso de Colombia y uno de los más importantes del continente.

Otra bueno noticia para la escuadra paisa es el alta médica de Daniel Bocanegra y Rodin Quiñónez que estaban en duda por lesión pero que estarán a disposición de Reinaldo Rueda en caso de que quiera alinearlos en el partido más importante del campeonato.

Este encuentro podría ser la despedida de Rueda de Atlético Nacional. Todo indica que el técnico vallecaucano no continuaría en el equipo paisa sea cuál sea el resultado del partido de la noche del domingo y que mejor forma de cerrar su exitosa etapa al mando de Nacional que con el título de liga.

En contexto: EN VIVO || Un imponente Cali venció 2 a 0 a Nacional

A pesar de la diferencia a favor de los azucareros, los números favorecen a Nacional pues acumula 8 finales de liga consecutivas en las que ha resultado vencedor y 12 de los últimos 15 equipos que han saboreado el dulce sabor del título han cerrado la serie en su casa.

Esta final también tiene el ingrediente especial que significa el enfrentamiento entre el más veces campeón y subcampeón del fútbol colombiano. Es sus estanterías Nacional ostenta 15 títulos de liga, mientras que el Cali ha terminado muy cerca de lograr el título en 13 ocasiones.

Habrá que esperar el desenlace de esta emocionante historia deportiva para saber si Nacional alcanzó su estrella 16 o Cali conquistó su décima.