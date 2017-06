Las geniales, curiosas y a veces incompresibles frases del nuevo técnico del Nacional

El español Juan Manuel Lillo es un curtido entrenador y también, a veces, un hombre que suelta frases que terminan convertidas en aforismos. Su llegada al Atlético Nacional se dio en medio de una polémica intensa: la supuesta influencia que ejerció Juan Pablo Ángel para que se fuera Reinaldo Rueda, el más exitoso técnico que han tenido los verdolagas.

Pero lo de Lillo, quien ya había dirigido a Millonarios, es un hecho. Y no hay vuelta atrás. El español tendrá el reto de llevar las riendas de un equipo con un presente exitoso. Con ocasión de la llegada de Lillo al Atlético Nacional, SEMANA hace una recopilación de sus frases más célebres, esas en las que se refiere a Messi, a Cristiano, a los paradigmas del fútbol, y a la pasión en caliente que despierta el deporte más popular del mundo.



- "No voy a opinar sobre las opiniones. Eso es lo bonito del fútbol, opinar".

- "Cuando más te aproximas a la portería, más te alejas del gol".

- "¿Qué hubiese sido de no haberme dedicado al fútbol? Me estás pidiendo que te diga lo que hubiese sido si no hubiese sido lo que no he querido ser...".

- "Hemos sido un conjunto ofensivo inofensivo", Lillo tras empatar 0-0 ante el Deportivo con el Almería.

- "Que Cristiano Ronaldo sea el símbolo para la sociedad actual significa que hay algo que no funciona", Lillo en una entrevista en EL PAÍS.

- "Ahora es mucho más importante en el fútbol lo que pasa de lunes a viernes. Lo que ocurre el domingo importa cada vez menos", Lillo en una entrevista en EL MUNDO.

- "El fútbol se ha convertido en un consolador social", Lillo en DON BALÓN.

- "Messi representa el paradigma sistémico y contextual. Todos estamos en el contexto y el contexto está en nosotros. Leo Messi es la prueba más evidente", el español en EL MUNDO.

- "Iniesta representa el todo y Messi la parte. Messi necesita más a Andrés que Andrés a Messi", antes de enfrentarse al Barcelona con el Almería.

- "Tengo claro por qué nos echan a los técnicos: por perder. Lo que aún no sé es por qué nos contratan. Es un misterio, como el de la Coca-Cola".

- "Tu rival también es parte de ti", en una entrevista para EL MUNDO.

- "Mis 27 años entrenando me han permitido saber que no hay como abrir la boca para que te la partan".

- "No es lo mismo la posibilidad que la probabilidad. A mí me gustan los equipos que buscan la probabilidad", Lillo en una entrevista en MARCA.

- "Me ilumina la sonrisa saber que mi familia y mi gente están bien... Todo eso...y ver jugar a Iniesta".

- "El móvil (celular) es una maravillosa aportación. Te aleja del que está cerca y te acerca del que está lejos".

- "No soy de los que cree que el liderazgo ha de ejercerse desde el banquillo. El entrenador ha de ser como Dios, en todas partes y en ninguna visible".

- "Se habla de jugadores anárquicos. Error. Lo que sucede es que su orden es distinto y hay que adaptarlo".

- "Tuve un jugador internacional que me decía: ‘cuando vengo al entrenamiento te odio porque no me pones; cuando me marcho, te quiero por lo que he aprendido".

- "El fútbol no es ofensivo ni defensivo. El reglamento solo dice que hay que marcar más goles para ganar. Y nosotros hemos decidido no llevarle la contraria. Por eso partimos del balón, porque sin él no se puede hacer goles".

- Lillo sobre Guardiola: "La verdad es que a los diez años ya era entrenador. No conozco a nadie con más experiencia. Por su posición en el campo y su forma de ser, lleva 27 años dirigiendo a los equipos".

- "El entrenador debe saber tratar al grupo como personas de lunes a sábado y el domingo hacerlo como jugadores".

- "Creo que el entrenador tiene que pelear por ser, no por estar. Y creo que yo en día, con tal de estar, el entrenador deja de ser", Lillo en la Real Sociedad.

- "La ilusión no se vende, la ilusión se crea", Lillo cuando dirigía a la Real Sociedad.

- "No hay que atender a los dibujitos. Para mí en el 4-1-4-1 hay tres delanteros. Y es que en cuanto se mueve el balón, el dibujito se fue al carajo".

- "Cada día me lo pregunto más... dime con qué mediocentro andas y te diré qué equipo eres", Lillo en la televisión LA SEXTA.

- "Las ideas siempre tienen validez en cualquier ámbito de la vida. Incluso no tener ideas es una idea en sí misma", siendo técnico del Tenerife.

- "No arriesgar es lo más arriesgado, así que, para evitar riesgos, arriesgaré", en el Tenerife.

- "El balón ha entrado en el área del Espanyol. Los jugadores han entrado en el área del Espanyol... Pero el problema es que jamás han coincidido balón y jugadores de la Real en el área del Espanyol", comentando un partido en LA SEXTA.

-"La experiencia consiste en acumular preguntas".

-"Estas cosas pasan en el fútbol. Si a Brasil le metieron siete y ahí están. Y gracias a Dios Neymar saluda y disfruta de la vida. Solo faltaba que nos tuviéramos que suicidar…".

-“Mirando para abajo estamos yendo para arriba”.

-“El Gol es la mayor de las mentiras”

-“No quiero que el Almería se parezca a mí o a mi ego”.

-“El fútbol no es una isla, es un continente”.

-“Hoy día un entrenador que no ha ganado, un jugador que no gana y un presidente que no gana están peor vistos -por la magnitud que se le ha concedido al fútbol- que un violador”.

-“Se me ha pegado la fama de que he descendido a veinte clubes, y en realidad no he descendido a ninguno” (considera que no descendió al Dorados de México, ya que si bien bajó de categoría lo hizo por coeficiente y no por ser último en el torneo).

-“Con quince años, mi entrenador me dijo que era muy malo como futbolista, pero que tenía ascendiente sobre mis compañeros, que me escuchaban”.

-“Se habla más de cómo hablo que de cómo entreno”.

-“Ese jugador tiene menos movilidad que un cuadro” (comentando un partido por TV).

-“El fútbol es un deporte que se juega con la parte más indócil del cuerpo: el pie”.

-“Decía Facundo Cabral que el hombre es maravilloso: no pide nacer, no sabe vivir, pero no se quiere morir”.

-“Cuando el jugador está lejos, le miro a los ojos. Cuando el jugador está cerca, le miro a los pies”.

-“Tiempo al tiempo, decía Serrat”.

-“Ir perdiendo 2-0 con lo que pasó en el primer tiempo es la leche, pero no darle la vuelta en el segundo tiempo es la releche”.

-“No me voy a pasar de listo, porque hemos ganado 3-0 es lo que yo quiero. Conmigo no vais a encontrar esa respuesta”.

“Había muchos argumentos para irnos al descanso con todo esto liquidadito, liquidadito, pero es fútbol”.

“Esas cosas pasan. Chutas dos y no metes ni una y luego chutas una y la metes”.

-“Te diría que este no para quedar bien. No sé. Juegan los jugadores y yo qué sé”.

-“Si vamos a ser tan precisos y a tener el ritmo de la primera media hora, ya verás cómo acabaríamos”.

-“Será que soy tan tonto que decir que eso tiene que ver con eso, que de Patriotas al final seguro perdemos todos”.

-“Si supiera te lo contaba, pero no sé cómo se pesa en porcentaje. Basta que diga que estamos en el 80 y nos agarra Pasto y nos mete 3-0. Y basta que diga que estamos en el 60 para decir que todavía nos falta mucho”.

-“Si erras, erras y erras, pues igual hasta pierdes”.

-“De la hinchada de Millos no hay que decir nada porque eres un populista y demagogo. La hinchada de Millos se justifica a ella a sí misma con sus comportamientos”.

-“A veces las cosas pasan porque pasan y nosotros le atribuimos razones”.

-“Yo vengo antes y después porque toca, pero quien mucho habla mucho erra. Lo mejor es trabajar y que digan lo que digan. La realidad la tienen los jugadores y el que trabaja contigo todos los días”.

-“Son ellos, no hay más. Yo tampoco sé qué pasa en las casas de ustedes, pero capaz me animo a decir cualquier cosa. Paso por tu casa, te veo y te llamo lo que quiero”.

-“Somos un equipo que vivimos del entusiasmo, de la recuperación, del descaro”.