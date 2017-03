Las cinco mejores remontadas en la historia del fútbol

Se quedan cortos los adjetivos para calificar la proeza conseguida por el Barcelona el pasado miércoles, en los octavos de final de la Champions League, frente al París Saint Germain. El conjunto catalán perdió 4-0 en el partido de ida, y para sorpresa de todo el planeta, protagonizó una de las remontadas más épicas de toda la historia del fútbol: ganó 6-1 y los últimos tres goles los anotó en la recta final del juego.

Pero esta no es la primera ocasión en la que el fútbol mundial se rinde a una hazaña de esta naturaleza, y quizás, por esas páginas memorables es que el fútbol desata tantas pasiones . En el fútbol no hay nada escrito y los partidos no terminan hasta que el árbitro da el pitazo final.

Estas son las cinco remontadas más asombrosas en la historia del fútbol.

1. Milán 3-3 Liverpool (2005)

En esta ocasión el marco era inmejorable pues se disputaba la gran final de la Champions League 2005. En el primer tiempo, el equipo de la ciudad de los Beatles caía por 3 a 0 y parecía que los negroazzurri ya tenían la orejona asegurada. Sin embargo, en el segundo tiempo los ‘reds‘ salieron como una tromba y de la mando del capitán Steven Gerard se fueron acercando hasta concretar el empate e imponerse por penales en lo que sería conocido como ‘El milagro de Estanbul’.

2. Reading 5-7 Arsenal (2012)

Hablando de partidos increíbles, este encuentro por la Reading Cup de 2012 debe estar en la lista. El pequeño Reading sorprendió al Arsenal poniéndose 4 a 0 en los primeros 37 minutos. Cuando faltaban 2 minutos para llegar a los 90, el partido estaba 4 a 2 y el resultado parecía estar resuelto Laurent Koscielny marcó el tercero. Pero el verdadero climax fue en el minuto 96, en el que Theo Walcott consiguió el improbable empate para mandar el partido a tiempos suplementarios. El adicional también estuvo matizado por emociones y en estos 30 minutos se marcaron cuatro goles más para la vitoria definitiva del Arsenal por 5 a 7.

3. Alemania 4-4 Suecia (2012)

Este juego correspondiente a la clasificación al Mundial de Brasil 2014 es uno de los primeros que se viene a la cabeza a la hora de hablar de inesperadas remontadas. Los alemanes ganaban 4 por 0 faltando 28 minutos para la conclusión y los asistentes al Estadio Olímpico de Berlín creían que está victoria ya estaba en su bolsillo pero se quedaron atónitos al ver cómo los suecos empataban en el tiempo de adición.

4. Manchester United 2-1 Bayern de Múnich (1999)

Final de la Champions League, el conjunto bávaro se puso adelante en el marcador en el minuto 5 y tuvo varias oportunidades para aumentar el marcador a lo largo del partido pero el arquero Peter Schmeichel y los palos salvaron a ‘los diablos rojos’. El Manchester llegó con vida a los dos últimos minutos del juego, los más dramáticos de la historia del fútbol. El equipo dirigido por Alex Ferguson marcó dos tantos antes de que el juez se llevara el silbato a la boca. Manchester, que perdía durante todo el partido, celebró al final y se quedó con el título de campeón europeo.

5. Hungría 2-3 Alemanía (1954)

Húngaros y alemanes debían disputar la gran final de la Copa del Mundo Suiza 1954 en el Wankdorf Stadium. El duelo ya tenía un antecedente que favorecía a ‘Los magiares mágicos’ pues habían vencido a los germanos por 8 a 3 en la primera fase y eran los favoritos para quedarse con el título. El comienzo del duelo correspondió al pronóstico y los húngaros ganaban con goles de los legendarios Ferenc Puskas y Zoltan Czibor cuando solo habían transcurrido ocho minutos. Sin embargo en el medio tiempo se dio una de las charlas técnicas más legendarias del fútbol. El entrenador Sepp Herberger dio un discurso en el que resaltó la importancia de una victoria que iba más allá del fútbol y sus jugadores respondieron muy bien en la segunda parte alcanzaron la victoria sobre un equipo que llevaba cuatro años sin perder. Esta gesta sería conocida como ‘El milagro de Viena’.