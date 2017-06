Nairo: el gigante que nunca se rindió

Nairo Quintana logró el subcampeonato en el Giro de Italia 2017. Tom Dumoulin le quitó el título en la última jornada de la carrera, una contrarreloj individual en la que el colombiano lo entregó todo, pero no le alcanzó para defenderse del especialista en esta clase de pruebas.

Esta es la segunda ocasión en la que Nairo alcanza el podio en la ‘corsa rosa‘ y solo 31 segundos lo separaron del título.

En la jornada final el ganador fue el holandés Jon Van Endem que hizo un tiempo de 33 minutos y 8 segundos en el recorrido de 29,3 kilómetros desde Monza a Milán. Tom Dumoulin fue segundo a 15 segundos y Nairo finalizó con un tiempo de 34‘47", un buen registro teniendo en cuenta sus aptitudes físicas, y que le sirvió para evitar que Vincenzo Nibali le quitara la segunda posición en el podio.

El colombiano del Movistar Team con la humildad que lo caracteriza felicictó al mejor hombre de la carrera.

Best man on course won. On to the next adventure. #VamosNairo @giroditalia #Giro100 pic.twitter.com/ef6ZZVxvGA