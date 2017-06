Siendo realistas, ¿cuáles son las posibilidades de que Nairo sea campeón?

Desde que se dio a conocer el Giro del Centenario se dijo que el recorrido no era el más apto para los colombianos. A pesar de que la montaña iba a ser protagonista, dos contrarreloj individuales que sumaban más de 70 kilómetros alejaban a los escarabajos de posibilidades de ganar la carrera.

El único de los ciclistas nacionales que es líder en su equipo y que se animó a buscar la gloria en el Giro del Centenario fue Nairo Quintana. A pesar de saberse inferior frente a otros corredores en las pruebas contrarreloj, el capo del Movistar se la jugó por hacer historia en la edición 100 de la ‘Corsa Rosa’.

Después de 20 etapas, ‘Nairoman’ afrontará la segunda contrarreloj del Giro como líder pero con la gran responsabilidad de minimizar las perdidas en esta jornada y coronarse campeón de la carrera por segunda vez.

Le recomendamos: ¿Logrará Nairo defender la ‘maglia rosa‘ frente a tres colosos?

Pero, ¿será posible? El colombiano sabía que necesitaba llegar a este día con una buena renta para poder lograr el título. Pero a pesar de muchos intentos no tiene una defensa confortable y deberá dejarlo todo en la carretera para seguir vestido de rosa.

Los cuatro primeros de la clasificación están en menos de un minuto de diferencia y cualquier cosa puede pasar en la jornada dominical. Nairo es primero, le sigue Vincenzo Nibali a 39 segundos, Thibaut Pinot a 43 y Tom Dumoulin a 53.

A pesar de que Dumoulin es el que está más lejos en este trio, se perfila para ser el corredor más peligroso en este día. El holandés es especialista en esta clase de pruebas, fue segundo en los pasados Juegos Olímpicos, y en los mundiales siempre ha tenido una participación destcada siendo tercero (2014), quinto (2015) y once (2016).

La muestra más clara de su gran desempeño en esta clase de recorridos lo hizo en la primera contrarreloj del Giro, que tenía 40 kilómetros, en la que le sacó 2 minutos 53 segundos a Nairo y a Nibali, 2 minutos y siete segundos. Una superioridad innegable.

La jornada del domingo presenta un recorrido de 30 kilómetros prácticamente planos en los que el líder del Sunweb vuelve a partir como favorito. Todos los ataques de las últimas etapas tuvieron la intención de sumarle tiempo y marcarle diferencia para el domingo y a pesar de que lo lograron, sobre todo Nairo que es líder, todo indicaría que los 53 segundos no sería una diferencia suficiente para que el colombiano logre el objetivo de ser campeón.

Le recomendamos: Las reliquias que guardan la increíble historia de Nairo Quintana

Eso si se tiene en cuenta el tiempo que le quitó el holandés en la anterior contrarreloj y se aplicará a la distancia de mañana. Dumoulin le aplicaría 2 minutos y 9 segundos y le arrebataría la camiseta de líder. En el caso de Nibali, el italiano le restaría 34 segundos y Nairo mantendría su posición.

Este análisis pudo haber motivado a Eusebio Unzue a decir que “Dumoulin debería ganar el Giro de Italia". El director del Movistar Team explicó que para que Nairo se quedara con el título se necesitaban “2 minutos para la crono y eso no ha sucedido”.

Una declaración que no se puede tomar al pie de la letra porque si algo caracteriza a Nairo es su espíritu competitivo y su entrega, por lo que el dirigente español pudo haberse expresado así para hacer una cortina de humo y quitarle presión al colombiano.

Es importante tener en cuenta que han pasado 10 etapas más, casi todas con montaña y con Dumoulin exigiéndose al máximo para defenderse de los repetidos ataques de sus rivales, liderados por el boyacense y el ‘Squalo’.

Semana.com contactó a Libardo Leyton, director del Movistar Team Continental y el encargado de apoyar a Nairo en su preparación en el país. Para él no hay que resignarse pues cuando luego de 20 días en carretera la energía puede ser más importante que la especialidad.

Con respecto a esta situación Leyton indicó: “El cansancio influye mucho, sobre todo si no se es especialista. Puede ayudar estar en una mejor condición, pero solo eso no basta para garantizar un resultado”.

Para el director del Movistar Continental, la etapa no se va a balancear tan a favor del holandés por cómo se ha disputado la carrera: “Creo que podría haber equilibrio. Nairo es menos potente, pero cuenta con mejor recuperación y está motivado con la Rosa.... Dumoulin es más potente, pero cuenta con menos energía y está más fatigado”.

Nairo también habló sobre la diferencia entre esta etapa y la primera en contrarreloj: "La crono de mañana será muy diferente a la primera del Giro. Es un recorrido realmente para especialistas. Espero poder defenderme bien. No tenemos demasiado tiempo, pero a veces me acaban saliendo buenas contrarreloj y desde luego daré lo máximo de mí. El nivel físico es muy parecido entre todos y pienso que las diferencias no serán demasiado grandes. Dumoulin es el rival más peligroso y Nibali y Pinot también van bien en la contrarreloj, aunque en condiciones normales no debería perder tanto tiempo con ellos. Confío en que la fatiga tras 20 días de Giro juegue a mi favor ante todos ellos”.

Le puede interesar: Dumoulin se toma con humor al colombiano que le mostró el papel higiénico

El manejador de Nairo considera que la etapa va a ser muy emocionante y las diferencias no serán tan amplias: “Yo opino que se gana o se pierde por poco”.

Otro que expresó su optimismo con respecto al desempeño de Nairo fue su compañero y escudero Andrey Amador: “Estamos en el primer lugar y lo que queda es defenderlo mañana. Nairo Sabe hacer grandísimas contrarrelojs y la fuerza y la justicia van a estar a nuestro favor”, dijo el costarricense en su diario del Giro del canal de YouTube.

Estas opiniones especializadas alimentan la esperanza de que el colombiano sorprenda a todo el mundo del ciclismo y mantenga la ‘rosa‘.

Horario de Salida (Hora de Colombia):

Ilnur Zakarin 9:44 a.m.

Tom Dumoulin 9:47 a.m.

Thibaut Pinot 9:50 a.m.

Vincenzo Nibali 9:53 a.m.

Nairo Quintana 9:56 a.m.