“Nairo tiene que salirse del molde y de la zona de confort”: Goga

Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como ‘Goga’, se ha convertido en un referente en las transmisiones de ciclismo en Colombia. Su estilo característico en el que se emociona hasta el borde de las lágrimas cuando narra alguna de la victorias de los colombianos hace que los seguidores del ciclismo en el país la prefieran a la hora de seguir las grandes carreras.

La mexicana es una especialista en el deporte de sus pedales y su amplia experiencia cubriendo eventos ciclísticos hace que tenga una relación cercana con los ciclistas con los que comparte en cada competencia.

SEMANA habló con la periodista que va a ser la encargada de transmitir la edición 104 de la Ronda Gala por el Canal Caracol sobre sus expectativas para la carrera más importante del mundo en la que competirán siete colombianos.

SEMANA: ¿Qué puede pasar con los corredores colombianos en el Tour?

Georgina Ruiz Sandoval: Es una perspectiva muy amplia porque cada corredor va a tener diferentes características de acuerdo al equipo y de manera personal. Podemos esperar más de una victoria de etapa porque algunos están más a la orden de un líder y otros están más para hacer cosas a nivel individual.

SEMANA: ¿Considera que Nairo sigue siendo candidato?

G.R.S.: Obviamente la gran expectativa es Nairo y lo seguirá siendo más allá del desgaste lógico del Giro. En una evaluación personal, yo creo que no estuvo al 100% en el Giro, lo cual fue un poco malo en ese momento pero algo bueno de cara al Tour. Creo que hizo una preparación más a detalle en la que prefirió quedarse en Europa para descansar y revisar etapas que no había podido ver.

Esto es muy importante porque su principal rival, Chris Froome, ha encontrado formas diferentes de sacarle tiempo, no solo si aguanta en la montaña o saca dividendos en la crono, también ha logrado marcar diferencia en otros momentos de la carrera. Nairo es consciente de esta situación y sabe que también necesita aprovechar esos pequeños detalles para hacer la diferencia en un recorrido que no presenta tanta montaña que es el terreno más benéfico para él.

SEMANA: ¿Anticipa un Nairo más agresivo que el que vimos en el Tour?

G.R.S.: Hay que salirse del molde y de la zona de confort. El tour solo se puede ganar arriesgándolo todo y si tienes a un Valverde con mayor razón tienes que jugártela porque existe la posibilidad de tener a alguien que puede leer la carrera mejor y sabe cómo pueden reaccionar otros. Entonces Nairo deberá hacerlo como lo hizo en el Giro cuando salió por lo suyo en el Blockhaus. Esto a la gente le emociona, el que ataca emociona, da espectáculo y siente más seguro de lo que tiene que hacer.

Al Movistar le gusta estar en el podio de mejor equipo y esto a veces también pienso que llega a comprometer la estrategia no desde un inicio sino a medida que va avanzando de repente se utilizan las fichas para lograr esto y no en el líder.

SEMANA: ¿Qué opina de las declaraciones de Chris Froome en la que no incluyó a Nairo como uno de sus rivales más peligrosos?

G.R.S.: Froome tiene razón en decir que Nairo tenía más desgaste y eso es incontrovertible. Pero también dijo puede ser uno de los más fuertes porque la segunda grande generalmente está mejor que en la primera. Si hay alguien que le tiene un gran respeto a Nairo es Froome, tanto así, que el británico habla varios idiomas y sabe un poco de español e intenta hablarlo con Nairo. Se respetan mutuamente y es feo que de terceras voces llegue esta información porque Nairo sabe que Chris no es así.

SEMANA: Sergio Luis Henao será gregario de Froome, ¿A qué más le puede apuntar el antioqueño?

G.R.S.: Sí está al lado de su líder puede estar en el top 10. En esta temporada ha estado muy fuerte en la montaña y con una capacidad de sacrificio muy grande. Si es el último hombre de confianza que va a estar con Froome, también puede disputar puestos importantes en la clasificación general.

SEMANA: ¿Podremos volver a disfrutar de las batallas entre Nairo y Froome?

G.R.S.: Es un duelo deportivo bonito que lleva muchos años y seguirá hasta que Nairo le logre ganar en Francia. Uno nunca sabe y el recorrido que menos favorezca puede ser en el que le dé la victoria por las circunstancias que ellos puedan proponer.

SEMANA: Esteban Chaves va a hacer su debut en el Tour, ¿Cómo le puede ir en su estreno?

G.R.S.: Tiene una oportunidad muy buena porque no va cargar con la responsabilidad completamente. Va a estar compartiendo el liderato del Orica junto con SImon Yates y él tiene un poco más de experiencia porque ya ha corrido más grandes vueltas. En el Tour de Francia pocas veces se sabe que esperar de sí mismo y eso le puede afectar en el debut.

Pero hay que tener en cuenta que él tiene siempre un buen cierre en la tercera semana, entonces hay que ser cautos y esperar a que en la última semana de la sorpresa con las estrategias tan buenas que diseña su escuadra y mínimo logre una victoria de etapa, lo que sería un balance muy bueno para su debut.

SEMANA: Darwin Atapuma también va contar con libertad en la carrera, ¿Qué se puede anticipar del nariñense?

G.R.S.: Él quería hacer el Giro pero se cayó en la Vuelta al País Vasco sufriendo una fractura de muñeca. Ahora está tratando de agarrar ritmo y será libre de hacer lo que quiera y esperó que no lo pongan a trabajar para el esprinter de su equipo y de esta manera pueda ir por sus intereses.

SEMANA: ¿Este trabajo a veces no se le da mucha importancia peros si desgasta mucho el ciclista?

G.R.S.: Muchas veces nos preguntamos por qué cierto corredor no tuvo buenos resultados pero lo que no sabemos es que tuvo que hacer el trabajo de gregario y muchos no entienden esta responsabilidad que la mayoría de ocasiones resulta en perdida de tiempo pero es una obligación hacerla.

SEMANA: Rigoberto Urán vuelve al Tour después de varios años, ¿cuál cree que será su objetivo?

G.R.S.: Rigoberto necesita una victoria de etapa sí o sí. La necesita por su categoría, por su experiencia y su equipo necesita protagonismo. Más allá de la clasificación general Rigo está en un proceso de transición y tiene una necesidad de volver a figurar y que mejor manera que ganando una etapa del Tour.

SEMANA: ¿Cómo ve el recorrido?

G.R.S.: Son pocas llegadas de montaña. Se va a empezar en terrenos que no son conocidos porque casi nadie corre en Alemania y hay alguna trampilla por ahí. Luego se va a ir a Bélgica que sabemos que tiene sus encantos por el pavés y una pequeña montaña. Es importante también hacer la carrera dura y hacer mella en los gregarios y los líderes.

SEMANA: Más allá de Froome, ¿qué otro corredor puede marcar diferencia?

G.R.S.: Romain Bardet no lo sacó de la baraja porque ha mejorado mucho junto con su equipo, tiene mucho coraje deportivo. Entonces si ya probó ser segundo hay que seguirlo teniendo en cuenta. En el caso de Porte, generalmente tiene un día malo si esta vez no lo tiene le voy a creer más.

SEMANA: ¿Cómo la hace sentir el cariño que le expresan los colombianos?

G.R.S.: Estoy muy contenta de poder contribuir a que la gente se involucrará más con los corredores que nos representan. Lo único que hacemos nosotros como periodistas es acompañar a los muchachos y ser la plataforma para que la gente sepa cómo están, qué están haciendo, cómo se sienten y de repente información que en confianza nos dicen y luego la podemos contar.

Además somos un acompañante y una herramienta para que la gente le guste más el deporte y los disfruté más. Cuando empiezan a entenderlo más y a conocer las reglas se genera la expectativa más allá de si están los colombianos o no.

Sí yo puedo servir de canal para que la gente pueda disfrutar más su deporte me siento muy bien al hacerlo y le agradezco mucho a la afición que es muy querida y muy noble conmigo.

SEMANA: ¿El hecho de ser mujer hablando de deportes ha influido de alguna manera?

G.R.S.: Más allá de que estemos en el siglo XXI, el estigma de ser mejor aún pesa por lo que yo trato de mantenerme los más al día posible porque sé que si puse o no una coma me lo van a decir. Pero con el contenido editorial y de información me siento satisfecha y ya los estilos cada quien prefiera una cosa o la otra.

Lo más lindo es cuando me dicen que aprendieron algo o se engancharon ese siempre ha sido mi objetivo.

SEMANA: ¿Qué piensa de las personas que exigen triunfos sin tener en cuenta que es un deporte muy duro y cualquier cosa puede pasar?

G.R.S.: Todavía mucha gente piensa que creen que lo único que sirve es ganar, pero no, ellos le deben cumplir al que les paga que es el equipo y a su familia que es a quién se deben. Además tenemos que entender que los otros son buenísimos también y que bueno que los muchachos están al más alto nivel. Hay que pedirle a la gente más serenidad y entendimiento.