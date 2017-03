“No pasó de una discusión”: Esposa de Pablo Armero

La convocatoria de Pablo Armero a la Selección Colombia dio más de qué hablar que los mismos partidos de la Eliminatoria contra Bolivia y Ecuador. Fue polémica, no por su nivel futbolístico, pues fue uno de los destacados el jueves en Barranquilla, sino por el incidente de violencia intrafamiliar que protagonizó en Estados Unidos en junio de 2016.

Varias voces de protesta se manifestaron por redes sociales y medios de comunicación. La periodista Andrea Guerrero fue una de las más críticas y dijo sentirse irrespetada por el llamado de José Pékerman a un jugador involucrado en un tema tan grave. Y hasta la ONU Mujeres cuestionó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por el llamado de ‘miñía’.

Frente a todas estas reacciones, la victima del caso decidió manifestarse frente al incidente en una entrevista concedida al canal ESPN. María Elena Bazán, esposa de Pablo Amero, manifestó que la justicia de Estados Unidos fue la que agrandó el episodio.: “Nosotros tuvimos una discusión. En el hotel llamaron la policía y nos dijeron que lo iban a llevar para calmarlo y que saliera yo primero y luego lo enviaban. Yo nunca pensé que iban a hacer todo eso de prensa y luego el juzgado“.

Además señaló que ella no había sido golpeada y que lo que sucedió fue una discusión: “Los días después del suceso yo publiqué fotos de cómo me encontraba en mi Instagram y mi Facebook y de una discusión no pasó”.

La mujer ratificó la versión de José Néstor Pékerman en la que el técnico manifestó que había visitado a Armero en Brasil y que él se encontraba bien con su familia: “Estoy muy bien con mi esposo. Vamos juntos de la mano de Dios y todo quedó en el pasado.”

De acuerdo a las autoridades de la policía de Miami Beach, Florida, el 31 de mayo de 2016 los huéspedes del Metropolitan Hotel se quejaron de un alboroto en una de las habitaciones y cuando acudieron al lugar de los hechos encontraron a una mujer llorando y sin parte de su cabello.

“Ella manifestó que había salido con Armero. Y cuando regresaron a su habitación de hotel, ella lo rechazó y por eso se dio el altercado”, indica el medio local CBS Miami.

El lateral izquierdo pasó un par de noches en el calaboso y debió pagar una fianza de 1.500 dolares para recuperar su libertad.

Una semana después del incidente, María Helena Bazán publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que manifestó: “A Dios, a mi familia y a todos aquellos que nos desean lo mejor, muchas gracias. Es un momento difícil por el que atraviesa nuestro hogar, sobre todo para mi esposo que por una acción incomoda, no creí que llegaría a esos límites. Confiados y cogidos de la mano de Dios, todo se resolverá de la mejor manera”, indicó en su red social.

El jugador de la Selección Colombia también se refirió a la bochornosa situación a través de las redes sociales: “Gracias a Dios, a mi familia y todas las personas que me conocen y saben que soy hombre de Dios y que todo se fue más de lo normal, porque todo lo que se dice de mí no es ni fue así, pero así es la vida y hay que pensar positivo. Soy hombre de fe y todos saben que soy una gran persona y no soy lo que me pintan”.