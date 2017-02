La hora del Fútbol Profesional Femenino en Colombia

En 2008, la Selección Colombia femenina clasificaba al Mundial Sub 17 de Chile. Esta era la primera edición del certamen en la categoría y la génesis de una generación de jugadoras que ha logrado poner el fútbol femenino en el panorama deportivo nacional. Ellas hicieron realidad un sueño que parecía imposible hace una década, pero que se alcanzó gracias al trabajo y los resultados de niñas y mujeres que creyeron en que el fútbol no debe ser exclusivo para los hombres.

Aproximadamente 360 futbolistas en 18 equipos participaran en la primera edición de la Liga Profesional Colombiana y las protagonistas de este torneo serán las mismas que han integrado el proceso de la Selección Colombia Femenina que incluye importantes logros como la participación en dos Copa Mundiales de mayores, dos Juegos Olímpicos, un mundial sub 20 y tres mundiales sub 17. Además han obtenido el subcampeonato en dos ediciones de la Copa América y dos títulos en Juegos Bolivarianos.

Daniela Montoya, una de las figuras más destacadas del fútbol femenino, se refirió al nacimiento de la liga colombiana: “Hicimos grandes logros inesperados sin tener una liga ni un ritmo competitivo. Ahora que tenemos contratos profesionales podemos darle la prioridad al deporte y eso repercutirá en aumentar el nivel del torneo”.

Le recomendamos: Educación de alto rendimiento gracias al fútbol femenino

Otras jugadoras colombianas llamadas a llevarse todas las miradas durante el desarrollo de este torneo son: Yoreli Rincón (Patriotas), Catalina Usme (América de Cali), Nicole Regnier (América de Cali), Leicy Santos (Independiente Santa Fe), Lady Andrade (Independiente Santa Fe), entre otras.

Yoreli Rincón, jugadora referente del fútbol colombiano, descartó la posibilidad de continuar su carrera en el exterior para disputar esta competencia: “Siempre había pedido una liga de mujeres y ahora que salió, no estar para mí sería una bobada, porque peleas por algo y cuando te lo dan no puedes no disfrutarlo”.

La creación de esta liga profesional seguramente va a repercutir en un crecimiento en el nivel de las jugadoras del país, que ahora podrán dedicarse únicamente al deporte y no tendrán la necesidad de realizar otras actividades para sobrevivir.

Le pueden interesar: El gran año del fútbol femenino

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, expresó su satisfacción por el surgimiento de la Liga Profesional Femenina y las situaciones positivas que pueden generar: “Estamos seguros de que este campeonato llegó para quedarse por siempre, y estamos convencidos de que, sí antes nuestras jugadoras de Selección Colombia hacían excelentes presentaciones en mundiales y Juegos Olímpicos sin contar con una Liga Profesional, ahora que la tienen podrán apostar por convertirse en campeonas del mundo”.

Los equipos también han buscado sumar refuerzos extranjeros con los que puedan marcar diferencia pues las jugadores que han tenido la oportunidad de jugar campeonatos profesionales fuera del país no son muchas y hay varios equipos que quieren entrar pisando fuerte en esta naciente competición.

Entre las extranjeras más importantes están la portera de Trinidad y Tobago Kimika Forbes (Santa Fe), la delantera venezolana Oriana Altuve (Santa Fe), la capitán de la selección de Paraguay Fany Cauto (Cúcuta Star), la central ecuatoriana Ligia Elena Moreira (Patriotas), entre otras.

El formato de campeonato tendrá tres grupos divididos según cercanía geográfica y los partidos se jugarán como preliminares de los encuentros del campeonato masculino. Así están compuestos los tres hexagonales:

Grupo A: Real Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Unión Magdalena, Envigado y Real Santander.

Grupo B: Universitario de Popayán, América de Cali, Orsomarso, Cortuluá, Pereira y Quindío.

Grupo C: Santa Fe, La Equidad, Fortaleza, Pasto, Huila y Patriotas.

El objetivo de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) es que todos los equipos que participan en el fútbol masculino tengan una filial en la liga femenina. Algo que no ha sucedido para esta primera versión del torneo en el que no habrá presencia de clubes históricos como Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios, Deportivo Cali, Tolima y Once Caldas.

Estos equipos deberán iniciar su proceso para participar en esta liga en menos de dos años, pues los que no tengan representación en la liga de mujeres perderán los cupos que puedan obtener en campeonatos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Puede leer: Khalida Popa la afgana que arriesgó la vida por jugar fútbol

Sarai Bareman, Directora del Fútbol Femenino de FIFA, felicitó a los directivos del fútbol colombiano por su gestión para hacer de la liga profesional femenina una realidad.

Así se va a jugar la primera fecha

Grupo A

Domingo 19 de febrero

Bucaramanga vs. Envigado

Hora: 10:00 a.m.

Cancha: Marte

Lunes 20 de febrero

Real Santander vs. U. Magdalena

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Real Cartagena vs. A. Petrolera

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Jaime Morón

Grupo B

Sábado 18 de febrero

Patriotas vs. Huila

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: La Independencia

Domingo 19 de febrero

Cúcuta vs. Fortaleza

Hora: 12:15 p.m

Estadio: Los Zipas

Equidad vs. Santa Fe

Hora: 12:45 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN Sports

Grupo C

Viernes 17 de febrero

Pasto vs. Cortuluá

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Sábado 18 de febrero

Orsomarso vs. América

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Lunes 20 de febrero

Pereira vs. Quindío

Hora: 3:00 p.m.

Hernán Ramírez Villegas

*Con información de AFP y EFE