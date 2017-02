Cuando Iván Mejía dijo que Falcao García ya era un ‘exfutbolista’

El 8 de septiembre del 2015, la Selección colombiana de fútbol se enfrentó a su similar de Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la primeras fecha de las eliminatorias al mundial Rusia 2018. La victoria fue para Colombia, 2-0, goles de Teo Gutiérrez y Edwin Cardona. Pero más allá del triunfo, el momento más emotivo fue cuando Falcao García se ubicó en la zona de traslado para entrar a la cancha. Sustituyó a Teo y contó con 15 minutos en la cancha. No dio pie con bola, pero más allá de su desempeño el goleador de la Selección en toda su historia había vuelto, tras los dos años de viacrucis que padeció tras la lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, la misma que lo alejó del Mundial de Brasil.

Al otro día, Iván Mejía, uno de los comentaristas deportivos más escuchados del país, dio su particular opinión del desempeño de Falcao. En el programa 6AM hoy por hoy de Caracol, dirigido por Darío Arizmendi, aseguró: "Qué pena, yo quiero mucho a Falcao pero me parece que es un exfutbolista. Él tendría que pensar en dejar de ganar millones y millones para su iglesia, que no es el gran contribuyente de su iglesia. Debe dedicarse a jugar al fútbol en un equipo de media tabla, donde pueda jugar 90 minutos..." (sic).

Mejía justificó su apreciación en las condiciones de El Tigre, que apenas intentaba recuperar esa forma, la que había lucido en River Plate, Porto, o Atlético de Madrid. “La pelota le rebota, siempre está mal ubicado y no tiene sensibilidad para parar el balón. A mí me parece que el nivel de Falcao es ínfimo, ínfimo, ínfimo. Yo no entro en el aparato publicitario que lo rodea y que lo acompaña, del Canal Caracol y de algunos amigos periodistas que lo quieren meter a la brava, no, yo lo juzgo y me parece que anda supremamente mal”.

Pero Falcao, a quien Iván Mejía calificó de ‘exfutbolista‘, parecio resurgir de sus cenizas, y demostró a los más escépticos que quien tuvo retuvo, y que un futbolista de las condiciones del delantero samario, en cualquier momento pudiera volver a estar a la altura de su leyenda.

Este martes muchos colombianos volvieron a emocionarse con Falcao por su histórica actuación en los octavos de final de la Champions League. Aunque dilapidó un penalti, marcó dos golazos para el Mónaco que se ilusionó con una victorioa, pero que terminó derrotado por 5 goles a 3 con el Manchester United, el equipo que dirige el español Pep Guardiola. A pesar del resultado adverso ‘El Tigre’ se llevó todos los elogios gracias a su extraordinario nivel, demostrando que todavía tiene mucho por dar al mundo del fútbol.

Sobre todo cuando Falcao marcó el golazo de globito, luego de dejar a tres defensas del City acostados en el área, y ‘bañando‘ al arquero Caballero. Tras esa definición de auténtico crack, las redes sociales explotaron, no tanto para apoyar a Falcao, sino para pasarle factura a Mejía, por haberlo llamado exfutbolista.

¿Excomentarista? Para él y todos los que no creyeron su recuperación, un ?? humilde los deja gritar de nuevo sus goles sin mandar a callar. https://t.co/6yu77AD0aV — HELI (@HfabianjaimesV) February 21, 2017

El fútbol es una vaina linda https://t.co/PTxKWp9QvT — Juan C Barraza (@JUANKIBARRAZA) February 21, 2017

Es hora de recordar... https://t.co/HADaghlvDm — Pablo Montoya (@pablomonpar) February 21, 2017

Mejía se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de emitir sus categóricas opiniones. Para la mayoría de sus oyentes, los comentarios del ‘gordo‘, como le dicen, tienen mucha razón. Lo que algunos no le perdonan son las formas para expresar sus planteamientos. Muchas veces se va de lengua sin medir el impacto de sus palabras. Por eso, este martes, Iván Mejía fue blanco de todo tipo de comentarios en las redes sociales, donde le reprocharon haber llamado exfutbolista a quien todavía es considerado un emblema del fútbol nacional.

Más allá de la actuación de este martes, Falcao, desde su regreso a Mónaco, viene firmando una excelente temporada. Ha marcado la escalofriante cifra de 24 goles en 28 partidos, promedio similar al que tenía antes de su delicada lesión. Mientras que, a Iván Mejía, el pasado lo condenó.