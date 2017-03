Con fútbol y números James sigue silenciando críticas

El caso de James Rodríguez es algo paradójico pues a sus 25 años goza de una carrera envidiable. Ya está en el mejor equipo del mundo (Real Madrid), fue bota de oro de un Mundial, ha sido 15 veces campeón y ha logrado dos títulos mundiales de clubes. A pesar de este palmarés de lujo en su propio país sigue teniendo detractores que están en contra de su desempeño dentro y fuera de la cancha.

Después de la sufrida victoria sobre Bolivia en Barranquilla, el volante volvió a ser blanco de las críticas siendo atacado por su desempeño en el campo y por haber desperdiciado un penal en el encuentro.

Lo que muchos ignoraron fue que James protagonizó las aproximaciones más claras del equipo con remates detenidos por el arquero boliviano y a la postre marcaría el gol que significó los tres puntos aprovechando el rebote producido tras el penal marrado.

En el lapso entre los dos partidos de este doblete de eliminatorias se produjo otra situación que volvió a tener al 10 en el ojo del huracán. En esta ocasión fue un gesto el que alborotó los fustigadores. Una ‘pistola’ en Colombia o una ‘peineta’ en España se apoderó de las primeras planas de los principales medios.

Nunca se supo hacía quien iba dirigida dicha señal sin embargo el volante volvió a ser cuestionado y el traslado de la Selección a territorio ecuatoriano estuvo envuelto por la tensión generada por este hecho.

El único que se refirió a ‘la pistola’ de James fue José Néstor Pékerman que dijo en rueda de prensa: “Hace muy poquito me enteré y porque saben que vengo me ponen en consideración de esto. Yo no vi la foto. Yo no hablé con el jugador porque no estaba enterado y no tengo cómo poder explicar o qué pasó”.

Lo que haya motivado al jugador sigue siendo un enigma que probablemente se quedará sin resolver.

De lo que no quedó duda luego de la valiosa victoria frente a Ecuador es que el ‘10’ es el jugador más importante de la Selección y lo que haga en la cancha repercute directamente en sus resultados.

En un encuentro en el que varios jugadores pudieron ser figuras James fue el más trascendente con gol y pase gol haciendo olvidar el controvertido episodio.

Y es que está no es la primera vez que su aporte representa puntos. En lo que va de eliminatorias, James es el goleador de Colombia con cinco tantos y cada vez que ha marcado se han sumado puntos. 4 victorias y 1 empate es el registro cuando el volante la manda al fondo de la red.

En sus 54 partidos con la camiseta de la Selección de mayores acumula 19 goles y 13 asistencias. Si se suman ambas estadísticas son 32 anotaciones en la que ha estado involucrado, cifra contundente.

Con solo 25 años ya es el tercer goleador histórico de Colombia empatando con Faustino Asprilla, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol colombiano.

Ahora el 10 debe regresar al Real Madrid. De acuerdo a la prensa española, Zinedine Zidane no le tiene confianza y sus días con el equipo merengue estarían contados. Sin embargo, James es especialista callando bocas y no sería extraño que lo hiciera en el mejor equipo del mundo.