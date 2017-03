Estadísticas avalan a James, pero Zidane lo manda al banco en Champions

Los números no mienten: 13 triunfos, 4 empates y 2 derrotas es el registro del Real Madrid cuando James Rodríguez juega con el Real Madrid en la Champions League. Un récord notable para el ‘equipo merengue’ cada vez que el colombiano participa en un juego de la competición más importante del mundo.

Sin embargo, Zinedine Zidane parece no seguirle la corriente a la estadística y no tendrá al 10 en la formación titular en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League visitando al Nápoles, este martes a las 2:45 p.m. (hora colombiana). En el primer duelo, en el que James sí estuvo en el once inicial, el conjunto madridista ganó por 3 a 1 en el Estadio Santiago Bernabéu.

El entrenador francés se decantó por utilizar al BBC, conformado por Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, junto con el triángulo del medio campo integrado por Casimiro, Toni Kroos y Luka Modric, relegando a James al banco pese al gran aporte que ha hecho a su equipo en las pasadas fechas.

Rodríguez venía de ser una de las figuras de la victoria 4 a 1 del Real Madrid sobre el Eibar en la pasada fecha del fútbol español. Un resultado casi que obligado para esta escuadra teniendo en cuenta que venía de empatar en sus dos anteriores presentaciones permitiéndole al Barcelona sobrepasarlo por liderato.

El colombiano se puso el equipo el hombro y lo condujo al triunfo en un partido en el que no jugaron Ronaldo ni Bale. Con un gol y una asistencia, James reiteró que cuando tiene la posibilidad de jugar marca la diferencia y sus actuaciones se ven reflejadas en puntos para la ‘Casa Blanca’.

Después de esta buena presentación el colombiano tenía la confianza de arrancar en el partido más importante de la escuadra madrileña en lo que va de la temporada: "El del Nápoles es un estadio que siempre presiona mucho, pero si estamos concentrados y entramos con intensidad irá bien. Tenemos que estar unidos para pasar a cuartos", señaló al final del partido frente al Eibar. .

La estadística no miente. Pues James es uno de los jugadores más eficientes del equipo desde su llegada en 2014. En sus 101 partidos con la camiseta del Real Madrid ha estado directamente relacionado en 68 goles, 30 marcando por su cuenta y 38 asistiendo a un compañero.

En esta temporada es el mejor en lo que a asistencias se refiere en el equipo de la Capital española. Once pases gol es el total que suma el jugador de la Selección Colombia en todas las competencias para liderar a su escuadra pese a no haber contado con mucho minutos, ya fuera por decisión técnica o por lesiones que lo han afectado en alguna parte de la temporada. Además ha encontrado el fondo de la red en cinco ocasiones en la temporada 2016/2017.

Sin embargo, esto parece no importarle a Zidane que cuando cuenta con la BBC, junto con Casemiro, Modric y Kroos sin lesiones ha preferido darle la confianza a este grupo y mantener el módulo 4-3-3 para los partidos importantes, que ideó desde su llegada al club merengue en enero del año pasado y en el que el James Rodríguez no tiene espacio.

El consuelo de James, es que nunca se ha quedado sin ver acción en los partidos que ha hecho parte del grupo de convocados de la Liga de Campeones y que ya ha sido capaz de cambiar el rumbo de los partidos desde el banco, como sucedió frente a Las Palmas, encuentro en el que dio la asistencia del empate 3 por 3 a Cristiano Ronaldo remontando un 3 a 1 adverso, con el ingrediente adicional que jugaron con 10 hombres en gran parte del segundo tiempo.

La improbable hazaña del Arsenal de Ospina

Este martes a las 2:45 p.m., también jugará el Arsenal de David Ospina que busca el milagro frente al Bayern de Múnich. Los cañoneros deben remontar una diferencia de 4 goles, después de haber caído en la ida por 5 a 1. El arquero de la Selección Colombia fue confirmado como titular para este partido en el que el club de Londrés busca ir en contra de todos los pronósticos y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.