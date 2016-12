James seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid en 2017

Las dudas de la permanencia de James Rodríguez en el Real Madrid quedaron parcialmente despejadas luego de que su representante, Jorge Mendes, declarará a AS que el 10 colombiano no se iría del equipo merengue.

Puede leer: ¿James Rodríguez debe despedirse del Real Madrid?

Fue el propio jugador quien abrió la posibilidad de irse del que hoy por hoy es el mejor club del mundo. En unas polémicas declaraciones a medios internacionales y luego de que el equipo obtuviera la copa Mundial de Clubes frente al Kashima Antlers, el jugador mostró su descontento por la baja participación y la falta de minutos.

"No puedo asegurar que vaya a seguir. Tengo ofertas y tengo siete días para pensar. Estoy feliz en Madrid, pero quiero jugar más. Tengo un punto de amargura por no haber jugado en la final, pero estoy feliz por el título", dijo el jugador a la salida de los camerinos en el que el equipo celebró el triunfo.

El colombiano no disputó ni un minuto de la final del Mundial de Clubes. Esto a pesar de que hubo alargue y el técnico Zinedine Zidane hizo cuatro cambios. Hace dos años, cuando disfrutaba las mieles de sus tiempos de titular inamovible con Carlo Ancelotti, disputó los 90 de la final contra el San Lorenzo por el mismo torneo.

A pesar de las declaraciones del jugador y de que incluso, se pusiera siete días como tiempo límite para decidir cuál sería su futuro, la salida del jugador del equipo merengue no está tan clara. “James no se irá en enero”, sentenció Mendes a portal deportivo AS, con esa frase le puso freno a los rumores.

Le puede interesar: "Tengo ofertas y siete días para pensar": James

Aunque la declaración de su manejador es categórica, lo cierto es que deja la puerta abierta a la interpretación de que el colombiano podría abandonar el equipo de Zidane en el año 2017. Lo anterior porque de no ser así no le habría puesto fecha a esa declaración.

La salida del 10 colombiano podría aplazarse para el mes de junio. Esta es una hipótesis analizada por AS. “En ese caso, pretendientes no le van a faltar. En la Premier es una pieza cotizada y Manchester United y Chelsea podrían lanzarse a por él. Inter y Bayern entrarían también en la puja. El Madrid, que ya sin sanción del TAS escucharía ofertas, no vendería si no recupera la inversión de 80 millones”, se lee en la publicación.

Este año que termina James le hizo frente a los rumores de su salida, pero solo habló al final de temporada de su futuro en el que quedó claro que quiere jugar aparecer en la plantilla de la suplencia a pesar de que su contrato estará vigente en el real Madrid 2020 hasta el 2020.