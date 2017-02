James y Ospina, cara y cruz en la Champions

Muy disitinta fue la suerte de los colombianos en los juegos de ida de los octavos de final de la Champions League que se disputaron este miércoles. James Rodríguez volvió a ser titular con el Real Madrid y estuvo presente 78 minutos en la victoria de su equipo por 3-1 ante el Nápoles italiano. David Ospina fue titular con el Arsenal pero encajó cinco goles en la visita de su equipo al Bayern de Munich.

James volvió a tener la confianza del entrenador Zinedine Zidane y el 10 de la Selección Colombia no defraudó. Tuvo que desempeñarse por el costado derecho del campo y con sus centros generó varias oportunidades para su equipo, que empezó perdiendo y debió remontar en el partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

El primer gol del encuentro llegó en el minuto 8 y fue obra de Lorenzo Insigne que sorprendió al arquero Keylor Navas, y tras pase de Marek Hamsik, definió desde 30 metros con gran precisión y sutileza.

El equipo madridista inició la remontrada diez minutos después. En esta jugada participó el 10 colombiano que encontró a Daniel Carvajal por el costado derecho, el lateral lanzó un centro que fue conectado por Karim Benzema. El delantero galo logró su anotación 51 en la competición y sobrepasó a su compatriota Tierry Henry (ex del Arsenal) y se convirtió en el cuarto mayor goleador de la Liga de Campeones en toda la historia.

El 2 a 1, también se gestó por la zona derecha del campo. Cristiano Ronaldo encaró y dio un paso atrás que Tony Kroos impactó de primera para poner arriba en el marcador a su equipo.

El tercero fue un golazo que salió de los pies de Casemiro. El volante pegó de volea desde fuera del área y la mandó a un lugar imposible para que el arquero Pepe Reina evitará el gol.

La mejor oportunidad para que el colombiano se hiciera presente en el marcador fue en el minuto 54, cuando quedo mano a mano con Reina, tras un pase filtrado de Kroos, pero que el arquero español al servicio del club italiano supo resolver para salvar su arco.

Poco después de esta acción, el volante zurdo se retiró del campo para el ingreso de Lucas Vázquez. James tuvo un balance positivo en el encuentro, mostrándose para sus compañeros y haciendo un trabajo de sacrifico en marca cuando fue necesitado. Los más de 80.000 asistentes al Santiago Bernabéu recompensaron la labor de James, se levantaron de sus asientos y con un rotundo aplauso lo despidieron al momento de su salida del campo.

Al final del partido, James se mostró muy contento con la oportunidad y afimar:"Quiero estar aquí muchos años más". Mientras que Zidane valoró la actuación del colombiano: " (James) Ha tenido el balón para hacer jugar a los demás con centros muy buenos"



Con esta ventaja el Real Madrid dio un gran paso en su objetivo de defender el título de la pasada edición de la competencia de clubes más importante del viejo continente.

El calvario de Ospina

El arquero David Ospina sufrió una de las noches más complicadas de su carrera. El portero de la Selección Colombia debió enfrentar el poderoso ataque del Bayern de Múnich y pese a tener varias intervenciones salvadoras no pudo hacer mucho para evitar la goleada del equipo alemán sobre el Arsenal por 5 a 1.

