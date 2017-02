James y Ospina titulares en la Champions

Zinedine Zidane reitera en las conferencias de prensa la confianza que le tiene a su 10, el colombiano James Rodríguez. Muchas veces se ha quedado en palabras, pero este miércoles fueron una realidad. El entrenador francés lo confirmó de inicialista en el partido que el Real Madrid enfrentará al Nápoles, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.

Este compromiso es uno de los más importante para el club merengue en lo que va de temporada y el técnico francés decidió darle titularidad frente a otros jugadores que venían con mejor ritmo de competencia, o por lo menos que habían gozado de la confianza de Zidane, caso de Mateo Kovacic, Isco Alarcón o Lucas Vázquez.

James había estuvo relegado de las canchas por casi un mes, una lesión en el soleo de la pierna izquierda y una sobrecarga muscular en la derecha. La lesión del colombiano coincidió con la primera malña racha de Zidane al frente del Madrid, perdió un invicto de 39 juegos, y por si fuera poco fue eliminado de la Copa del Rey a manos del Celta de Vigo.

El colombiano no tenía la oportunidad de hacer parte de la formación inicial desde el 7 de enero, cuando disputo el encuentro con el Sevilla por la Copa del Rey, en el que fue figura con dos goles.

El Real Madrid comenzará el partido (2: 45 p.m. hora colombiana) con Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, James; Cristiano Ronaldo y Benzema.

Ospina, el cerrojo del Arsenal

Otro colombiano, David Ospina, fue ratificado por Arsene Wegner como arquero titular del Arsenal en las copas. El guardameta, indiscutido de la Selección Colombia, tendrá la oportunidad de estar en las canchas por tercera ocasión en lo que va del año.

Este chance llega en un momento determinante, pues el golero checo Petr Cech, titular en lña Premiere League, ha tenido un bajón en su nivel por lo que Wegner ha puesto en duda su posición.

La escuadra ‘gunner‘ no la tendrá fácil pues se medirá al poderoso Bayern Munich en una de las series más interesantes de esta fase de la Copa de Campeones.

