El día en que un principiante se coló durante 53 minutos en un partido de la Premier League

Corría noviembre de 1996 cuando el entrenador del Southhampton inglés, Graeme Souness, recibió una llamada que lo haría entrar en la historia, aunque no precisamente de la mejor manera. En el teléfono estaba George Weah, el mítico jugador del Milan y primer Balón de Oro no europeo. El liberiano le dijo a Souness que tenía un primo internacional por Senegal que estaba sin equipo después de haber jugado en el PSG: Ali Dia.

“Ha jugado con George Weah en el Paris Saint-Germain y el año pasado jugó en la segunda división alemana. Entonces nos dijimos, que venga y entrene con nosotros por una semana y veremos qué pasa”, dijo en su momento Graeme Souness. “Cuando alguien así te da una recomendación uno le presta atención”.

La llamada de ‘Weah’ llegó como ‘caída del cielo’ para Souness, que necesitaba un delantero por la plaga de lesiones que había sufrido su equipo. Faltaban dos meses para que la ventana de transferencias se abriera y necesitaba jugadores libres. Todo pintaba bien. Lo contrataron por un mes.

“Solo entrené con Ali Dia una vez, el viernes antes de su fatídico debut”, dijo el inglés Matt Le Tisier, entonces capitán y leyenda del equipo británico. Jugó con nosotros en un entrenamiento y nos lo presentaron como un jugador que venía a probarse. Recuerdo que en su momento pensé: “No es muy bueno. No creo que logre triunfar aquí”.

Por lo visto en los entrenamientos, Dia se parecía en nada a su talentoso primo. Sin embargo, tenía una actitud correcta para un profesional y tenía una pegada decente. Tras unos días entrenando con el equipo, convocaron al buen Ali para un partido de la Premier League. Le dieron el número 33.

Y fue precisamente Matt Le Tisier quien, de manera indirecta, le abriría las puertas a Ali Dia en la Premier League. En el minuto 33 del partido, el mejor jugador de la historia del Southampton, se lesionaba en el Elland Road ante el Leeds. Graeme Souness volteó al banquillo y en vez de elegir a un jugador del la cantera apostó contra toda lógica por ver en acción a Ali Dia, el ‘primo de George Weah’.

“Entró al campo como Bambi sobre hielo. Era muy, muy, vergonzoso de ver. Estábamos como: ‘ ¿Qué hace este tipo? No tiene esperanza’. Cuando Graeme le nombró suplente no podíamos creerlo. Me lesioné a los 20 minutos y cuando le vi calentar, digo: ‘¿Esto es enserio?’ Graeme le pone y era increíblemente desesperante, así que le sacaron otra vez. Fue una locura”, explicaba Le Tissier al diario The Guardian.

Desubicado en el terreno de juego, Ali Dia tuvo una posibilidad de oro marcar para adelantar al Southampton, pero su ‘disparo’ -si así puede llamarse- fue directo a las manos del portero del Leeds. Ni los seguidores de los Saints pudieron aguantar la escena y no dejaron de abuchearlo hasta que fue sustituido. El saldo de su participación fue de 2 tiros a puerta y 28 pases, de los cuales sólo un 30 por ciento los dio con acierto.

Souness tardó 53 minutos en devolverle al banquillo. Mucho aguantó. El Southampton acabó perdiendo ese partido por 2-0 y su fichaje "estrella" había naufragado.

“Su actuación fue casi cómica. Él tomó mi lugar, pero en realidad no tenía una posición. Estaba divagando por todas partes. No creo que supiera en cual posición de la cancha debía estar. De hecho, ni siquiera sé si hablaba inglés”, explicába atónito Le Tisier al ser preguntado por la actuación de su entonces compañero.

El técnico escocès, defendió su decisión, aunque reconoció que el resultado fue como “una patada en las pelotas”. Al día siguiente Ali Dia no acudió al entrenamiento, dijo que estaba lesionado. Pasaron los días y nunca más se le vio por las instalaciones del Southampton.

Como no aparecía, el club buscó la forma de contactar a George Weah para preguntarle si sabía algo de su primo. Desde Milán, Weah dijo que no tenía un primo que se llamara Ali Dia y que nunca había llamado a Souness para recomendarlo.

¿Pero entonces quién era Ali Dia? La realidad es que tenía 31 años y no había jugado a nivel profesional en su vida. Había pasado por equipos amateurs de Francia, Alemania y Finlandia, y en aquel entonces jugaba para el Blyth Spartans, un club semiprofesional inglés.

La federación de Senegal confirmó el engaño. Ali Dia no era internacional y, tiempo después, el futbolista culpó a su ‘agente’ como el que se hizo pasar por George Weah y dijo ser primo suyo. Sin embargo, la verdad es que el que había llamado a Souness era un amigo suyo de la Universidad de Northumbria -donde estudiaba Dia- haciéndose pasar por el jugador africano.

La jugada al Southampton fue sin duda un buen negocio para el buen Ali, que ganó £2.000 libras durante su período de dos semanas en la costa sur. "No siento que me hayan engañado en lo más mínimo. Así funcionaba el mundo en esos días”, dijo Graeme Souness a The Guardian.

Dia siguió su carrera con el Gateshead, un club amateur, con el que firmó en diciembre. “Lo del Southampton fue un malentendido. Sólo quiero olvidarlo todo”, dijo el senegalés el día de su presentación. Finalmente jugó ocho partidos y marcó dos goles y en febrero entró en la lista de transferibles tras cambiar el entrenador.

Eso fue lo último que se supo sobre la corta y fugaz carrera futbolística de Ali Dia. Su paradero es un misterio. Afuera de las canchas se sabe que se graduó de la Universidad de Northumbria en 2001 y luego trabajó en una agencia de representación de jugadores. No obstante, su nombre siempre quedará grabado en las páginas de los hechos más irreales del fútbol mundial.