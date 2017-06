Dumoulin se toma con humor al colombiano que le mostró el papel higiénico

Ante la controversia que suscitó el gesto de un colombiano que le mostró un rollo de papel higiénico en plena subida, el corredor se tomó el hecho con humor y a través de su cuenta de twitter público un mensaje refiriéndose al tema.

El ciclista escribió lo siguiente en su red social: “Mal día en la bicicleta. No mucho para reír, pero algunos ‘fans’ animando con papel higiénico al menos me hicieron sacar una pequeña sonrisa! Buen humor haha!”.

Bad day on the bike. Not much to laugh about, but some ‘fans‘ cheering with toiletpaper at least made me giggle a bit! Good humor haha!