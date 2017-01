Las cinco grandes finales entre Federer y Nadal

Los amantes del tenis están llenos de emoción y nostalgia al mismo tiempo, pues este domingo vivirán una vez más uno de los duelos más apasionantes de la historia del deporte blanco. El suizo Roger Federer, considerado por muchos el mejor tenista de todos los tiempos, y el español Rafael Nadal, el rival que más veces lo ha derrotado con un historial de 23-11 en 34 partidos, protagonizarán en el Rod Laver Arena un partido para alquilar balcón.

Le puede interesar: Roger Federer y Rafael Nadal renacen para jugar la final soñada

La final del Australian Open 2017 será la novena que disputarán Federer y Nadal en un Grand Slam. El español, de 30 años, ha ganado seis de los ocho enfrentamientos en estas instancias, frente al suizo, de 35 años, que solo ha podido vencerlo en dos ocasiones.

Estas son las cinco finales más recordadas y dramáticas de esta rivalidad que dominó el mundo del tenis durante más de un lustro.

Wimbledon 2008

El 6 de julio de 2008 se celebró el que muchos han catalogado como ‘El partido del siglo’ entre el suizo y el español. Dicho encuentro le confirmó al mundo que Nadal no era solo un jugador de tierra batida sino que podía ganar en cualquier superficie. Tras un partido épico de 4 horas y 48 minutos en la catedral del tenis, el court central del All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el jugador zurdo nacido en Manacor, Mallorca, venció en cinco sets a su majestad, Roger, con parciales de 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7. Más allá del triunfo de Nadal, que le quitó la corona a Federer tras cinco títulos consecutivos, el partido mostró a los dos tenistas en su mejor momento. Fue un completo deleite. Tenis en estado puro.

Australian Open 2009

Un semestre después de la épica final de Wimbledon, los dos tenistas europeos se volvieron a ver las caras en la final del abierto de Australia, en enero de 2009. Nuevamente el duelo se extendió hasta un quinto set y Nadal se impuso con parciales de 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 y 6-2, tras 4 horas y 23 minutos de partido. Muchos recuerdan esta final por el incontenible llanto de Federer al momento de la premiación. Acto seguido Nadal lo abrazó cariñosamente. Vale decir que ambos tenistas son muy buenos amigos por fuera de las canchas.

Wimbledon 2007

Antes de la épica victoria de Nadal sobre Federer en 2008, el tenista español perdió las dos finales previas con el suizo en Wimbledon. La de 2006 se resolvió en cuatro sets pero la de 2007 llegó al quinto set donde finalmente Federer se coronó por quinta vez consecutiva en el césped sagrado de la catedral del tenis. De esa forma, el hombre nacido en Basilea igualó el récord que ostentaba el legendario tenista sueco Björn Borg. El partido duró 3 horas y 45 minutos y terminó con los siguientes parciales 7-6, 4-6, 7-6, 2-6 y 6-2 a favor del máximo ganador de este torneo y de Grand Slams de la historia, su majestad, Roger.

Roland Garros 2006

La primera final que disputaron estos dos grandes jugadores se llevó a cabo el 11 de junio de 2006 en el Abierto de Francia, más conocido como Roland Garros, en París. Nadal había sorprendido al mundo un año antes cuando ganó este Grand Slam con apenas 19 años. En esa ocasión dejó en el camino a Federer en la semifinal pero en 2006 se enfrentaron en la gran final. El español quería repetir título y el suizo anhelaba ganar el único título de Grand Slam que le había sido esquivo hasta ese entonces. Aunque las cosas comenzaron bien para Federer, con un 6-1 en el primer set, Nadal despertó y respondió con otro 6-1 y luego 6-4. En el cuarto set se impuso finalmente por 7-6 en el tie break. El partido duró 3 horas y 2 minutos.

Roland Garros 2011

El encuentro más reciente entre Nadal y Federer se disputó en junio de 2011 en el Roland Garros. Allí el tenista español logró la sexta de sus nueve coronas en el abierto francés, luego de 3 horas y 40 minutos de partido ante el suizo. Tras tres sets muy disputados, en los que Nadal se adelantó 2-1 con parciales 7-5, 7-6 y 5-7, ‘Rafa’ logró concretar su victoria en el cuarto set con un contundente 6-1 que acabó con las esperanzas de Federer que, sin embargo, ya se había quitado de encima en 2009 la frustración de no haber ganado este Grand Slam.