Así se armaron los grandes del fútbol profesional colombiano

Este fin de semana empieza la Liga Águila 2016-2 y aunque no es común que los clubes adquieran jugadores importantes en mitad de año este vez ha sido la excepción y varios conjuntos han pagado cifras millonarias para adquirir jugadores que marquen diferencia.

Los objetivos son distintos. Unos tienen en mente mantener la categoría y huir del fantasma del descenso, otros tienen aspiraciones diferentes y le apuntan a la Copa Sudamericana o la estrella de final de año. También es claro la amplia brecha que existe entre los denominados grandes y los demás equipos al momento de poner dinero sobre la mesa en el mercado de pases.

Junior de Barranquilla

El onceno tiburón rompió el mercado en esta temporada. Depués de no haber logrado avanzar en las rondas preliminares de la Copa Libertadores, quedando eliminado a manos de Atlético de Tucumán, y obteniendo pobres resultados a nivel local. Al mal desempeño dentro de la cancha se sumaron las diferencias entre los jugadores y el cuerpo técnico, lo que desembocó en la prematura salida del entrenador, Alberto Gamero.

Con el objetivo de que esta historia no se vuelva a repetir, la directiva autorizó la salida de nueve jugadores del equipo profesional y rompió el mercado de fichajes al incorporar ocho jugadores, entre los que se distinguen Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará. El caso de este último no tiene precedentes en el balompié nacional y se convirtió en la transferencia más cara en la historia del fútbol colombiano. El club rojiblanco adquirió los derechos deportivos del atacante por 4,5 millones de dólares.

Altas: Yimmi Chará (Rayados de Monterrey - MEX), Teófilo Gutiérrez (Rosario Central – ARG), Matías Mier (Muaither - Qatar) , Víctor Cantillo (Deportivo Pasto), Jorge Arias (Independiente Medellín), Jefferson Gómez (Envigado), Marlon Piedrahita (Independiente Medellín), Rafael Pérez (CSKA Sofía – BUL), Juan Sebastián Herrera (Barranquilla F.C) y Luis Díaz (Barranquilla F.C).

Bajas: Jonathan Estrada (Atlético Bucaramanga), Édinson Toloza (Independiente Medellín), Robinson Aponzá (Millonarios), Andrés Felipe Correa (Atlético Huila), Lewis Ochoa (Atlético Bucaramanga), Alexis Pérez (Querétaro – MEX) y Rafael Carrascal (Deportes Tolima).

Atlético Nacional

Cuando todos esperaban una buena defensa del título de Copa Libertadores obtenido hace un año, el equipo perdió cuatro de sus seis encuentros y ni siquiera logró finalizar de tercer en su grupo, lo que significaba asegurarse un cupo en la Sudamericana. Sin embargo, supo sobreponerse y, después de un leve bajón de rendimiento a final de temporada, el rey de copas se coronó campeón de la Liga después de una increíble remontada en la final que lo enfrentó al Deportivo Cali. Este sería el último partido de Reinaldo Rueda al mando del equipo.

Mucho se rumoro sobre el reemplazo de Rueda hasta que la institución antioqueña confirmó la llegada de Juan Manuel Lillo. La noticia no fue del agrado de los seguidores y la prensa, quienes aún recuerdan el paso del español por Millonarios. Lillo, que decidió apostar por la continuidad del plantel, tendrá que trabajar fuerte para llenar el vacío dejado por sus predecesores y así mantener a Nacional en la elite del fútbol continental.

Altas: Christian Mafla (Atlético Bucaramanga), Camilo Vargas (Deportivo Cali) y Gustavo Torres (Deportes Quindío)

Bajas: Farid Díaz (Club Olimpia – PAR), Alejandro Bernal (América de Cali), Cristian Bonilla (La Equidad) y Francisco Nájera (La Equidad)

América de Cali

La mechita tuvo una buena temporada y estuvo cerca de clasificar a la final. Las preocupaciones y reclamos de la hinchada fueron disminuyendo con el paso de las fechas y encontraron en Cristian Martínez Borja un goleador letal que contribuyó enormemente a los buenos resultados del equipo. El chocoano marcó 9 goles y pudo encajar en la dinámica de juego del conjunto escarlata.

Sin embargo, los rojos están en puestos de descenso directo por lo que decidieron realizar fichajes que sirvan para afianzar los resultados de la anterior campaña. Sobresalen, Darío Botinelli y Fernando “Queso” Fernández, que ya hacen parte de la disciplina del equipo y están bajo las órdenes de Hernán Torres.

Altas: Alejandro Bernal (Atlético Nacional), Olmes García (Real Monarchs – USA), Eisner Loboa (América Mineiro – BRA), Darío Botinelli (G.E La Plata – ARG), Fernando Fernández (Club Olimpia – PAR) y Luis Tipton (Independiente Medellín)

Bajas: Charles Monsalvo (Rionegro Aguilas), Yorleys Mena (Alianza Petrolera), Jonathan Álvarez (Fortaleza), Juan Camilo Pérez (Once Caldas), David Ferreira (Unión Magdalena) y Ernesto Farías.

Millonarios

El cuadro embajador tuvo una curva ascendente en el primer semestre del año. Después de la dolorosa eliminación de Libertadores a manos del Atlético Paranaense, los dirigidos por Miguel Angel Russo encontraron su mejor fútbol y alcanzaron a soñar con la posibilidad de llegar nuevamente a una final. En la semifinal contra Nacional se vio un Millonarios atrevido, dinámico, ordenado y que, de no ser por las atajadas de Franco Armani, seguramente habría sido finalista.

En esta ocasión y con la lección aprendida, el plantel continuará siendo similar al del torneo anterior y tendrá unas cuantas incorporaciones. La única salida notoria de la institución es la del defensa central Pedro Franco, el zaguero bogotano regresó a Turquía a ponerse a disposición del Besiktas, equipo propietario de sus derechos deportivos.

Altas: Robinson Aponzá (Junior de Barranquilla), Matías de los Santos (Danubio – URU) y Jader Valencia (Bogotá F.C)

Bajas: Harrison Henao (Once Caldas), Alexis Hinestroza (Jaguares de Córdoba), Enzo Gutiérrez (Santiago Wanderers – CHI), Brayan Silva (Deportes Tolima), Cristian Arango

Deportivo Independiente Medellín

El poderoso de la montaña inició el año con altas expectativas. La participación en Copa Libertadores, la llegada de Luis Zubeldía como entrenador y un mediocampo de ensueño, comandado por Cristian Marrugo y Juan Fernando Quintero, daban a los hinchas paisas una licencia para soñar en grande.

Lamentablemente, el ‘equipo del pueblo’ no supero la fase de grupos de Libertadores y tuvo que contentarse con un tercer puesto que le dio cupo a Sudamericana. Además, en la esfera local terminó en la segunda posición del todos contra todos, pero fue eliminado en cuartos de final por el Deportivo Cali.

Zubeldía renunció después del fracaso, se confirmó el regreso de Juan Fernando Quintero a Europa y ahora, la afición esta ante la incertidumbre de lo que puede lograr un viejo conocido de la casa, Juan José Peláez. No son muchas las incorporaciones, pero se mantiene la base que consiguió la sexta estrella.

Altas: Daniel Cataño (Deportivo Pasto), Édinson Toloza (Junior de Barranquilla), Daniel Restrepo (Itagüí Leones), Santiago Echeverría (Mineros de Zacatecas – MEX) y Danilson Córdoba (Avispa Fukuoka – JAP).

Bajas: Jorge Arias (Junior de Barranquilla), Juan David Valencia (Independiente Santa Fe), Luis Tipton (América de Cali), Juan Fernando Quintero (Porto F.C – POR), Jhonier Viveros (Independiente Santa Fe), Marlon Piedrahita (Junior de Barranquilla), William Parra (La Equidad) y Mauricio Cortés (La Equidad)

Deportivo Cali

El actual subcampeón tiene como primer objetivo sobreponerse de la estrepitosa derrota en el Atanasio Girardot que termino costándole un título que tenía casi en el bolsillo. Para eso, la institución azucarera seguirá siendo fiel a su filosofía de apostar a la cantera y mantendrá entre sus filas a Nicolás Benedetti, Andrés Felipe Roa, Kevin Balanta y Luis Manuel Orejuela.

Ante la urgencia de consolidar una nómina que le permita sortear la llave de Copa Sudamericana que lo emparejó con el Junior de Barranquilla, el cuadro verde contrató al golero centroamericano, Ricardo Jerez, quien realizó notables campañas en el arco de Alianza Petrolera. Ayer, en horas de la noche, también se concretó el traspaso de Darwin Andrade, habilidoso lateral izquierdo que regresa al rentado nacional proveniente del fútbol belga.

Altas: Christian Rivera (Deportivo Pasto), Ricardo Jerez (Alianza Petrolera), Alex Castro (Alianza Petrolera) y Darwin Andrade (Standard Lieja – BEL)

Bajas: German Mera (Brujas – BEL), Yonatan Murillo, José David Lloreda (Deportes Tolima), Camilo Vargas (Atlético Nacional) y Eduar Caicedo (Deportes Tolima)

Independiente Santa Fe

El deseo de la hinchada cardenal para el 2017 era mejorar la presentación del año anterior en Copa Libertadores, en donde no superaron la fase de grupos. Para eso, el presidente Cesar Pastrana contrató a Johan Arango y la revelación del torneo de ascenso, Damir Ceter. Los resultados no fueron los esperados: Santa Fe quedó una vez más eliminado del certamen internacional en primera ronda, no logró entrar al grupo de los ocho y aún más grave, perdió toda identidad de juego. El técnico, Gustavo Costas, dejo su cargo y se dio la salida de su jugador más regular durante las últimas tres temporadas, Jonathan Gómez.

Este semestre, la batuta estará en manos del uruguayo Gregorio Pérez, quien tuvo un fugaz paso por el Deportes Tolima, pero conoce bien el fútbol nacional. Contará con el regreso al equipo de jugadores que en su momento fueron una alternativa en la parte de adelante, como Wilson Morelo y Yamilson Rivera. También se apuesta por la pronta recuperación de William Tesillo, líder de la defensa albirroja, quizá el sector del campo en donde más se hace fuerte el equipo.

Altas: Jhonier Viveros (Independiente Medellín), Yamilson Rivera (Deportivo Pasto), Juan David Valencia (Independiente Medellín), Víctor Giraldo (Deportes Tolima), Wilson Morelo (Everton – CHI) y John Freddy Pajoy (Atlético Bucaramanga).

Bajas: Jonathan Gómez (Sao Paulo – BRA), Johan Arango y Cristian Borja (Cortuluá).

(Benfica – POR) y Pedro Franco (Besiktas – Turquía)